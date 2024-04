Professora lança 4ª edição atualizada de livro sobre a História de São Gonçalo

Lançamento oficial do livro acontece na sexta-feira (12), no Empório Vírgula - Foto: Divulgação

Clássico na literatura histórica do município, o livro "O Município de São Gonçalo e sua História" ganhará uma nova edição, atualizada, no aniversário de 445 anos da fundação da cidade. A professora e escritora Maria Nelma Carvalho Braga, de 79 anos, conversou com O SÃO GONÇALO (OSG) sobre a quarta edição da obra, que será lançada oficialmente na próxima sexta-feira (12), no Empório Vírgula, no Boaçu.

A 4ª edição atualizada e ampliada do livro foi publicada pela editora Apologia Brasil, em capa dura e com 592 páginas de informações, documentos e uma coletânea cartográfica da cidade. Moradora do bairro Camarão, a profª Maria Nelma conta que a versão já é bem diferente da primeira edição, lançada em 1997. "Eu comecei com umas 190 páginas e hoje estou com mais de 500. Nunca parei de pesquisar", conta a autora.

Apesar da longa trajetória na educação, ela conta que nunca planejou transformar suas pesquisas em livro. "Nunca tive a intenção de escrever, publicar livro. O que aconteceu foi que eu me aposentei, fui arrumar minha estante, pegar na minha papelada e, como não jogo papel fora sem antes ler, comecei a achar muitas coisas desencontradas [sobre a história de SG]. Achei registros dos mesmos fatos mas com diferenças, e comecei a ler e pesquisar para começar a ver o que é verdade", explica Maria Nelma.



O que surgiu "por acaso" acabou se tornando um trabalho de referência logo após ser publicado pela primeira vez. "Na época que escrevi, a gente só tinha os livros do Dr. Luiz Palmier e do Homero Guião, então foi novidade. Fui convidada para muitas palestras, recebi muitos elogios", relembra a autora, que viu seu trabalho parar na lista de leituras recomendadas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Apesar do sucesso, a professora gonçalense conta que todo o trabalho por trás é bem mais complicado do que parece "Todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas não é bem assim. É muito árdua essa luta [da pesquisa]. As pessoas ficam sonhando em escrever livro, mas escrever livro não dá dinheiro. Costumo dizer que só quem ganha dinheiro com livro é Paulo Coelho e Jô Soares. Eu faço pelo prazer que tenho de escrever", destaca Maria Nelma.

Mesmo com as dificuldades de pesquisar e publicar um trabalho extenso, ela se orgulha bastante do trabalho e, principalmente, de poder pesquisar sobre sua própria cidade. "Sou gonçalense de corpo e alma. Quem não gosta da terra em que nasce e vive, tem algum problema", enfatiza a autora.

O lançamento do livro acontece no dia 12 de abril, entre as 18h e as 20h, no Empório Vírgula. O estabelecimento fica na Rua Carlos Giannelli, n° 235, no Boaçu, em São Gonçalo.