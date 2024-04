Festival do Torresmo chega a São Gonçalo

O São Gonçalo Shopping vai receber o aclamado Festival do Torresmo, considerado o maior do Brasil - Foto: Divulgação

O São Gonçalo Shopping vai receber o aclamado Festival do Torresmo, considerado o maior do Brasil, em uma edição especial que promete encantar os moradores de São Gonçalo e regiões próximas. Este evento gratuito, que traz o melhor do torresmo em um ambiente vibrante repleto de música ao vivo e gastronomia brasileira, vai agitar o shopping de 18 a 21 de abril, das 12h às 22 horas, no estacionamento do empreendimento.

Durante quatro dias, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar do festival, uma verdadeira explosão de sabores e entretenimento. O evento oferece uma ampla variedade de preparos da iguaria, incluindo o torresmo de rolo, torresmo pururuca e o tradicional torresmo de boteco. Além disso, diversas barracas estarão disponíveis oferecendo outras delícias como costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas, doces e até hambúrguer com shimeji. Tudo isso será acompanhado do exclusivo chopp artesanal, para uma experiência gastronômica completa.

"Estamos emocionados em trazer o renomado Festival do Torresmo para o São Gonçalo Shopping", diz Diogo Bulhões, Coordenador de Marketing do São Gonçalo Shopping. “É uma oportunidade única para os amantes da gastronomia brasileira se reunirem, experimentarem pratos deliciosos e desfrutarem de ótima música em um ambiente animado e acolhedor."



O Festival do Torresmo será realizado em uma área especialmente preparada no São Gonçalo Shopping, garantindo conforto e segurança para todos os visitantes. A entrada é gratuita, e o evento promete ser uma experiência imperdível para toda a família.

Durante quatro dias, os visitantes terão a oportunidade de desfrutar do festival, uma verdadeira explosão de sabores e entretenimento | Foto: Divulgação

O evento ainda conta com atrações musicais todos os dias. Confira a programação:



QUINTA-FEIRA (18)

20h - Tributo Mamonas - Cólica Renal

SEXTA-FEIRA (19)

20h - Cover Nx Zero - O Coro

SÁBADO (20)

13h30 - Junior Parente - Pagode

17h - Cover Guns N Roses - Sweet Guns

20h - Cover Charlie Brown Jr - O Coro

DOMINGO (21)

14h - Thiago Elias - Voz e Violão

17h - Big City - Festa Hits

20h - Cover Queen - Bohemian Rock