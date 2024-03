Programações culturais são canceladas por conta das previsões climáticas

A chegada de uma frente fria ao Estado do Rio impactou diversos setores, incluindo o da cultura. A previsão de fortes chuvas deixa a população em alerta e já causou a decretação de ponto facultativo em todo o estado. Por conta disso, diversos equipamentos culturais em Niterói, São Gonçalo e Maricá decidiram cancelar ou adiar suas programações nesta sexta-feira (22).

Em publicação nas redes sociais, o Sesc informou que, diante das previsões meteorológicas para o estado do Rio de Janeiro e "pensando na segurança de todos", ficam suspensas as atividades presenciais nessa sexta (22) no Sistema Fecomércio RJ em todo o estado.

Leia também:

Chuvas: Prefeitura de São Gonçalo decreta ponto facultativo nesta sexta

Niterói, Itaboraí e Maricá também decretam ponto facultativo por causa das chuvas

Enel alerta para possibilidade de fortes chuvas e aciona plano de emergência

A suspensão afeta, inclusive, as programações nos Sesc Niterói e São Gonçalo. A peça 'Revolução na América do Sul', prevista para a noite desta sexta no teatro do Sesc Niterói, foi cancelada. Já o show de Angela Ro Ro, que aconteceria no Sesc de São Gonçalo esta noite, foi adiado para a próxima quinta-feira (28).

A Fundação de Arte de Niterói também comunicou que, por conta da previsão de chuva intensas, todos os equipamentos de cultura do município não funcionarão nesta sexta-feira (22). A programação da Agenda Cultural oficial da cidade voltará no sábado (23). "Informaremos em caso de alguma alteração na programação e no funcionamento dos equipamentos", disse o órgão.

Já o São Gonçalo Shopping anunciou que o show do grupo de pagode Bokaloka em comemoração ao aniversário do centro comercial, originalmente marcado para a noite deste sábado (23), será adiado. Uma nova data será divulgada em breve.

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, informa que todas as sessões deste fim de semana (23 e 24) do Cine Henfil, cinema público municipal, foram suspensas. A medida foi tomada em decorrência das condições climáticas do estado do Rio de Janeiro, com a chegada de uma frente fria e previsão de chuva forte, acompanhada de raios e rajadas de vento.