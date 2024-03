Chuvas - Prefeitura de São Gonçalo decreta ponto facultativo nesta sexta

Seguindo a orientação do governo do Estado, a Prefeitura de São Gonçalo decretou, na noite desta quinta-feira (21), ponto facultativo nesta sexta (22), por conta da previsão de fortes chuvas que podem atingir o município até domingo.

A medida serve para tirar o máximo de pessoas possíveis das ruas e facilitar o deslocamento de equipes de emergência. Após o Governo decretar ponto facultativo, a cidade de Niterói também anunciou que tomaria a medida. Em Maricá, a Secretaria de Educação cancelou as aulas em toda rede municipal nesta sexta.

Antes da decisão, a Prefeitura de SG já havia informado que a cidade estava se preparando para o evento meteorológico. Na tarde desta quinta, o prefeito Capitão Nelson se reuniu com representantes da Defesa Civil e das secretarias de Conservação e Comunicação Social para definir ações prioritárias a serem adotadas.

A prefeitura, em nota, afirmou que possui um "plano de contingência atualizado - amplamente debatido com o secretariado, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, agências de fornecimento de água e energia e a sociedade civil - que estabelece as ações de proteção, funcionando como um planejamento onde são definidos os procedimentos, ações e decisões que devem ser tomadas na ocorrência do desastre".

O município salientou ainda que "possui 25 sirenes instaladas em áreas de risco geológico que são acionadas em dias de chuva, quando a precipitação pluviométrica atinge um limite pré estabelecido para o seu acionamento".