Niterói, Itaboraí e Maricá também decretam ponto facultativo por causa das chuvas

A Prefeitura de Niterói decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (22) em razão da possibilidade de chuva forte e rajadas de vento na cidade. O prefeito Axel Grael orientou a população a não sair de casa e a evitar deslocamentos desnecessários. A Prefeitura mobilizou uma força-tarefa para atuar preventivamente na cidade para mitigar os impactos das chuvas previstas para esta sexta-feira (22) e até o próximo domingo (24). De acordo com o Centro de Monitoramento da Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia, há possibilidade de que que temporais e rajadas de vento atinjam a cidade. Além da Defesa Civil e dos mais de 3 mil voluntários dos Nudecs, mais de 2 mil funcionários da Defesa Civil, Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Assistência Social, Clin, Administrações Regionais e Nittrans estão mobilizados. A cidade está em estágio de atenção desde a última terça-feira (19).

“Decretamos ponto facultativo nesta sexta-feira em função da possibilidade de chuva forte. As pessoas devem ficar em casa e evitar deslocamentos desnecessários. Há uma previsão da chegada de uma frente fria que vai trazer muito vento e chuvas fortes aqui para a nossa cidade. Nós já estamos nos preparando para isso já há alguns dias: nossas equipes estão atuando na manutenção da cidade, na limpeza dos bueiros, ralos e caixas de passagem. Estaremos com toda a nossa capacidade de atendimento de plantão. Por isso recomendamos que, a partir de amanhã, a população evite deslocamentos desnecessários, porque a chuva deve chegar na noite desta quinta. Pedimos que a população fique atenta aos canais da Defesa Civil, aos informes do centro de monitoramento e operações e às redes sociais e site da Prefeitura”, recomenda o prefeito de Niterói, Axel Grael.



O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico com um radar de alta tecnologia que permite uma maior previsibilidade e acompanhamento das tempestades. A orientação da Prefeitura de Niterói é de que as pessoas sigam atentas aos alertas da Defesa Civil através das mídias sociais, SMS 40199, grupos de WhatsApp e pelo aplicativo ALERTA DCNIT. Em caso de emergência, devem acionar a Defesa Civil através dos telefones 199 ou 2620-0199.



A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), em parceria com a Empresa Municipal de Moradia, Conservação e Saneamento (Emusa), preparou um esquema de funcionamento emergencial para o fim de semana. Além dos agentes que já atuam diariamente na preservação da infraestrutura da cidade, haverá reforço em todas as equipes, em especial as de podas de árvores, e oito caminhões basculantes, quatro retroescavadeiras, quatro caminhões vacall estarão de prontidão.

Itaboraí - Em razão da previsão de chuvas fortes em todo o Estado do Rio para os próximos dias, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, decretou ponto facultativo e a suspensão das aulas nas escolas do município para esta sexta-feira (22/03). A medida foi tomada após reunião com secretários municipais, seguindo as orientações do Governo do Estado, visando evitar ao máximo a circulação de pessoas nas ruas da cidade e reduzir possíveis impactos.

"Nesta quinta-feira (21/03), recebemos o alerta de uma alta quantidade de chuvas que deve cair em todo o estado do Rio e prontamente já nos reunimos e organizamos algumas medidas que serão tomadas como prevenção e cuidado. Por segurança e seguindo as orientações do Governo do Estado, decretamos ponto facultativo nesta sexta-feira (22/03). Se cuidem, fiquem em casa, se possível, e tomem todo o cuidado necessário", afirmou o prefeito.

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, decidiu suspender as aulas das escolas municipais nesta sexta-feira (22/03) por conta da passagem da frente fria pelo litoral do Estado do Rio de Janeiro, com previsão de chuva forte, acompanhada de raios e rajadas de vento até o final de semana (dias 23 e 24/03).

De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá, a tendência é que a chuva ocorra entre esta quinta-feira (21/03) e domingo (24/03). Esse sistema provocará chuva com intensidade moderada a forte e acumulados significativos em 24h, com raios e rajadas de vento. As temperaturas estarão em declínio ao longo do período.



Na sexta-feira (22/03), o céu estará nublado a encoberto, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte e raios, a qualquer momento. Os ventos terão intensidade fraca a moderada, com rajadas. A temperatura mínima prevista é de 23°C e a máxima de 28°C.