Edu Guedes processa ex de Ana Hickmann por difamação

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes entrou com uma notícia-crime na Justiça contra o ex-marido de Ana Hickmann, o empresário Alexandre Correa. O processo acusa Alexandre de difamação. O empresário acusou a ex-companheira de traí-lo com o cozinheiro.

Réu por violência doméstica contra Ana, Alexandre afirmou que ela mantinha uma relação extraconjugal com Guedes, seu colega de equipe na emissora Record. De acordo com o processo movido por Guedes, as acusações foram feitas sem provas. A assessoria do cozinheiro afirmou, ainda, que Guedes disponibilizou para a Justiça evidências de que nunca manteve relações com a apresentadora.

Alexandre, por sua vez, mantém as alegações, de acordo com o jornal "O Dia". Seus relatos de infidelidade surgiram depois de alguns veículos de mídia noticiarem boatos de namoro entre Hickmann e Guedes, há algumas semanas. Na ocasião, a assessoria da apresentadora se pronunciou negando os rumores.

"Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", afirmou, em nota, a assessoria da apresentadora.

Ana Hickmann se separou de Alexandre no final do ano passado, após registrar, em novembro, uma denúncia de violência doméstica contra o empresário. Ele é acusado de ter agredido a companheira repetidas vezes durante uma briga.