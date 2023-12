Ana Hickmann denuncia ex-marido por participação em esquema de pirâmide e estelionato

A apresentadora Ana Hickmann registrou uma notícia crime contra Alexandre Correa, seu ex-marido, nesta terça-feira. A modelo solicitou que o ex-companheiro seja investigado por falsidade ideológica, documental, lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato e crime contra a economia popular.

Segundo informações da colunista Monica Bergamo, Ana fez uma investigação por conta própria, por meio de uma perícia particular, e descobriu que, supostamente, Correa participa de uma associação criminosa com pessoas envolvidas nos empreendimentos do ex-casal. Funcionários de um cartório e um banco também fariam parte do esquema.

De acordo com o advogado da loira, o empresário estaria recebendo valores milionários, "como duas doações de R$200 milhões, em que ele aparece como o único beneficiário", diz o documento entregue na denúncia.

Procurada pela colunista, a defesa de Correa alega não ter tido acesso a denúncia e contou que não irá se pronunciar até conseguir acessar.

Alexandre Correa e Ana Hickmann tinham 25 anos de casados e se separaram após a modelo, em novembro deste ano, denunciar estar sofrendo violência doméstica do então esposo. Mais de um mês depois, algumas denúncias de irregularidades nas sete empresas do casal vieram à tona, e a perícia se concentrou em investigar a Hickmann Serviços Ltda. O valor total das dívidas da empresa já ultrapassa R$40 milhões.

A investigação encontrou diversas irregularidades no empreendimento, como falta de registro contábil de operações financeiras de grande volume, desconto de uma mesma duplicata em mais de uma instituição financeira e indícios de falsificação da assinatura pessoal de Ana em cheques, financiamentos bancários e outros documentos.