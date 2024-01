Alexandre Corrêa pede prisão de Ana Hickmann em até 24h

O empresário Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, entrou na Justiça pedindo a prisão da apresentadora por uma suposta alienação parental e descumprimento de ordem judicial. Segundo informações divulgadas pelo portal F5, da Folha de São Paulo, Alexandre afirma que Ana não entregou o filho de 9 anos do casal a ele na data estipulada pela Justiça.

No documento do Tribunal de Justiça da Comarca de Itu, teria ficado acordado que o garoto ficaria com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro, competindo aos avós paternos buscarem e devolverem a criança.

Apesar da ordem judicial, a apresentadora teria permitido “apenas um rápido encontro para um lanche no final da tarde, alegando que iria para praia com amigos e que levaria o filho.

Em razão deste acontecimento, a defesa de Alexandre pede a prisão em flagrante por descumprimento de ordem judicial e alienação parental.

“Diante de tudo isso, e dos crimes reiteradamente praticados, não resta outra saída para o Requerente [Alexandre Correa] senão recorrer novamente ao Poder Judiciário para que a Requerida Cumpra com a Lei e permita a convivência entre Pai e filho conforme já foi determinado pela Justiça, bem como para que ocorra a prisão em flagrante dentro do período de 24 horas”, diz o documento.

Em nota, a assessoria de Ana explicou que a decisão judicial determinou que as férias da criança com o pai seriam nesse período caso nada fosse programando anteriormente.

“Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, Dr. Guilherme Valdetaro e Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente, por telefone, no dia 22/12, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro”, diz a nota.

A defesa de Alexandre nega a informação