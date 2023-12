Virou moda? Fãs de Paul McCartney querem homenagem no Cristo

Após o sucesso na campanha para homenagear a cantora americana Taylor Swift com uma projeção no Cristo Redentor, fãs de outro artista estrangeiro que se apresentará por aqui estão tentando mobilizar a gestão do monumento para uma homenagem. Dessa vez, a campanha é para que a estátua celebre a chegada de Paul McCartney, que se apresenta no Rio neste sábado (16).

A hashtag "#McCartneynoCristo" começou a aparecer com maior frequência nas redes sociais na noite da última quarta (16) e já chegou a superar 10 mil menções no X, antigo Twitter. A maioria dos comentários sugerem que a projeção "vista" o Cristo com a roupa azul usada pelo britânico na capa do álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, do The Beatles.

Até a tarde desta sexta (15), ainda não havia nenhum posicionamento oficial da Prefeitura do Rio ou do Santuário Cristo Redentor, gerido pelo reitor Padre Omar, a respeito do projeto para homenagear o ex-Beatle. Lenda do rock mundial, Sir Paul McCartney encerra a passagem de sua turnê "Got Back Tour" pelo Brasil com um show no estádio Maracanã, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (16).