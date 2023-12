Fuja do tradicional! Amigo “sexcreto” tem ganhado cada vez mais adeptos

Além dos supermercados, os comércios eróticos também fazem parte dos estabelecimentos que registram maiores faturamentos em épocas festivas. Nesse mês, as comemorações em clima de Natal tem se aventurado para além dos tradicionais amigos-oculto de chocolate. Nos sexy shop, outros tipos de 'pi**' de Natal também têm sido alvo de buscas.

Comércios eróticos já entraram no clima de natal | Foto: Filipe Aguiar

‘’Tem gente que já quebrou esse tabu. Para o Natal, os clientes vêm aqui falando que querem comprar para dar de presente. Tem uma cliente que veio para comprar sugador para mãe, ela já tinha me pedido para separar um porquê a mãe já está há 25 anos sem ninguém, mas ela estava com vergonha por ser uma pessoa mais velha né?’’, compartilhou Lívia Jordão, supervisora de vendas do sex shop Belatrix, localizado no Shopping Icaraí, em Niterói.

Produtos mais procurados para confraternizações de fim de ano | Foto: Filipe Aguiar

Influenciado pela pandemia, o mercado erótico viu suas vendas serem aquecidas. Durante o período de quarentena (recomendado pela Organização Mundial da Saúde), milhares de mulheres recorreram a sexy shop para satisfazer seu prazer próprio. Outras, adquiriram novas opções para apimentar as relações. Nessa leva, até os homens tomaram conhecimentos de brinquedos que atendessem também às suas necessidades.



Segundo a supervisora do comércio erótico, durante épocas comemorativas, as buscas pedem por produtos mais em conta, já que a intenção, além de felicitar o amigo sorteado, mira na diversão. Entre os vendidos, os brinquedos campeões de venda e queridinhos dos consumidores são:

1- Vibrador golfinho: com um formato especial em que a ponta curva é projetada para estimular o ponto G e o clitóris, o brinquedo possui um ótimo custo benefício se comparado aos demais vibradores e pode ser encontrado entre R$ 6,00 a 20,00. Além do precinho, o vibrador golfinho tem seis tipos de vibração e um tamanho que permite ser levado para qualquer lugar.

2- Dado erótico ou dado sensual: outra opção prática que pode atender as buscas para as confraternizações e para presentear alguém, é o jogo de dados. Um determina a posição, e o outro determina o cômodo em que vai ser feita. O apetrecho custa uma média de R$ 13,00 a 20,00 reais.

3- Sugador: O sugador de clitóris tem sido uma sensação entre as mulheres e uma forte indicada para presentear as amigas.

Entre uma das turmas femininas de beach tennis de Niterói, com a atmosfera comemorativa que se aproxima com a chegada do último mês do ano, as jogadoras combinaram um amigo-secreto erótico com direito à champanhe:



‘’A gente faz aula de beach tennis e juntou toda a turma da escola, das mulheres, para fazer. Vai ser na sexta-feira com champanhe e sex shop. É uma confraternização da escola mesmo, a gente aproveitou essa época que todo mundo se reúne.’’, contou uma das participantes.

Conforme a vendedora Lívia Jordão, o tabu tem sido deixado de escanteio pela mulherada: ‘’Ontem mesmo eu atendi uma cliente, que a filha nunca tinha entrado em um sexy shop. Ela veio e comprou um vibrador para filha.’’

Além dos brinquedos, gel e calcinhas também são itens indicados para as brincadeiras. No Erotic Sex Shop, no Niterói Shopping, na região central da cidade, a empreendedora Inês Peixoto também compartilhou ideias de produtos para presentear alguém nas festas de fim de ano:

‘’Tem as bolinhas explosivas, tem a vela comestível que você acende, ela vai derreter e vai virar um óleo de massagem afrodisíaca, que pode passar em qualquer parte do corpo, vai massageando e vai estimulando. Tem o gel seccional, que tem um feromônio. Essas são as coisas mais em conta que mais saem.’’, revelou.

Ao contrário das mulheres, os homens ainda enfrentam uma certa resistência em adotar o uso de brinquedos sexuais, por questões de autoestima. No entanto, nas prateleiras dos comércios eróticos, produtos voltados para o prazer masculino também têm ganhado destaque. Um dos recomendados e muito adquirido conforme as profissionais, é o ovo masturbador.

