Fãs de cantora pop internacional arrecadam mais de R$180 mil em 24h para projetar mensagem no Cristo

Após muitos pedidos dos 'Swifties', o reitor do Santuário do Cristo Redentor, Padre Omar, propôs uma gincana para os fãs - Foto: Divulgação

A cantora pop Taylor Swift desembarcou no Brasil na última quinta-feira (16), e desde que pisou em terras brasileiras, tem causado comoção por onde passa. Um exemplo disso, é a grande campanha de arrecadação de doações realizada pelos ‘Swifties’ - os fãs da cantora - com o objetivo de projetar uma homenagem à cantora no Cristo Redentor. Até a meia noite de quinta, mais de R$180 mil reais foram arrecadados.

A ideia da ‘gincana’ surgiu do Padre Omar, reitor do Santuário do Cristo Redentor, após muitos pedidos dos fãs da cantora em suas redes sociais para que uma projeção fosse feita, assim como acontece em datas comemorativas ou vitórias de times cariocas. No entanto, para que os fãs conseguissem a homenagem, o Padre propôs um desafio: conseguir 20 mil kits de panetones e água para serem doados a pessoas em situação de rua, até às 21h, em troca da tão sonhada homenagem no monumento.

"Vamos acolher os milhares de fãs e bem a própria Taylor. A campanha é em função do dia mundial dos pobres. Ao bater essa meta, vamos colocar a projeção aqui no Cristo Redentor", disse Omar.

Com o desafio lançado no fim da manhã da última quinta-feira (16), a correria dos ‘Swifties’ começou. Campanhas nas redes, doações via Pix, via vaquinha, site fora do ar… A meta foi batida. Mais de R$180 mil foram arrecadados pelos fãs, que conseguiram a projeção, e, em agradecimento, decidiram continuar divulgando a campanha, que segue até domingo (19), em homenagem ao Dia Mundial dos Pobres.

Na madrugada desta sexta-feira (17), as primeiras doações de panetones e águas já começaram a ser entregues no Centro do Rio de Janeiro.

Os shows da cantora Taylor Swift irão acontecer no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, nos dias 17, 18 e 19 de novembro, e no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Essa é a primeira vez, em 11 anos, que a cantora vem ao Brasil, e a primeira vez que ela fará shows abertos ao público geral em toda a sua carreira.

