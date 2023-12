Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Itaipuaçu acontece neste domingo (17/12)

Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Participação Popular e Direitos Humanos, Cultura, Assistência Social e da Coordenadoria LGBTQIA+, o Fórum LGBT de Maricá e Itaipuaçu realiza neste domingo (17/12), a 9º Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Itaipuaçu.

A concentração acontece a partir das 14h, na Praia de Itaipuaçu, na altura da Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1). Às 16h, o grupo segue em direção à Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida 1).

O evento contará com dois trios elétricos, um time de DJs composto por DJ Alis, DJ Avila, DJ Olivia, DJ Cassiano e DJ Carol Sabá, além de apresentações artísticas comandadas por Katya Jones, Angelika Rawaxi, Lunah Verdan, Bruna Madz, Dj Rafael Pyro e Ruasia.



A Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Itaipuaçu é a mais antiga de Maricá. Depois de um tempo paralisada, a atividade foi retomada em 2019, mas devido a questões sanitárias acabou interrompida na pandemia. Este ano, volta celebrando a cultura LGBTQIA, a diversidade, e afirmando as lutas contra o preconceito e a discriminação, fortalecendo as políticas públicas pelo direito de todos em Maricá.

Desvio no trânsito

Para atender a demanda da 9º Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Itaipuaçu, a Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) vai contar com um planejamento de apoio para a concentração do evento, na primeira quadra após a Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1), sentido Recanto. Durante o percurso, desvios serão realizados pela Rua Oscar Niemayer, até o destino final da parada na Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Avenida 1).

9º Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Maricá

Vale lembrar que no dia 12/11, foi realizada a 9ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Maricá. Mais de 3 mil pessoas se reuniram no Centro da cidade. O evento contou ainda com abertura interreligiosa, shows performáticos, rodas de conversa e Feira de Empreendedorismo e Empregabilidade Inclusiva na Praça Orlando de Barros Pimentel.