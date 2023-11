Luccas Neto vai apresentar programa infantil no SBT

Depois de fechar contrato com a influenciadora Virginia Fonseca para 2024, o SBT anunciou a chegada de mais uma personalidade da internet em sua programação para o próximo ano. O youtuber infantil Luccas Neto confirmou, nesta segunda-feira (27), que irá apresentar uma atração infantil na emissora de TV aberta.

Ainda não há muitos detalhes a respeito do programa, que também não tem uma data de estreia oficial confirmada até o momento. As informações iniciais, porém, são de que a atração será exibida semanalmente na TV e que deve contar com personagens já conhecidos da Luccas Toon Studios, empresa de conteúdo infantil do youtuber.

Leia também

➢ Ana Hickmann revela que pai agredia a mãe na infância

➢ 'Via Palavra': Festa Literária na Uerj vai reunir escritores e ativistas sociais nesta quinta (30)

"Levar o conteúdo da Luccas Toon para TV aberta sempre foi um sonho e estamos muito ansiosos e animados para tudo que está por vir com essa parceria. Nossos vídeos já são acompanhados por milhões de crianças na internet, mas não são todas que possuem acesso para usufruir. Então, acreditamos que esse novo passo irá permitir que mais crianças assistam nossos conteúdos", afirmou, em nota, a empresa.

A parceria marca a primeira experiência do influenciador infantil na televisão. O irmão de Felipe Neto começou a produzir conteúdo para a internet em 2014. Em 2017, ele decidiu focar os projetos no público infantil e acabou se tornando uma das principais personalidades do segmento nas redes.