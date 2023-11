SBT contrata influencer Virgínia Fonseca como apresentadora

A influenciadora Virgínia Fonseca deve estrear na TV aberta em 2024. A dona da marca de cosméticos WePink foi contratada para apresentar um programa no SBT, de acordo com informações confirmadas, nesta quinta (16), pelo colunista Léo Dias, no jornal "Metrópoles".

Ainda não foram divulgados detalhes a respeito da atração que a influencer, de 24 anos, irá apresentar. “Sou a mais nova contratada do SBT! Pensa numa pessoa que está feliz, eu mesma! Este sempre foi meu sonho; agora, foco e trabalho dobrado para fazer a melhor entrega. Até porque já estou me sentindo muito em casa”, confirmou Virginia.

Casada com o cantor Zé Felipe, a influenciadora é uma das personalidades brasileiras mais seguidas nas redes sociais; só no Instagram, são mais de 44,6 milhões de usuários que acompanham seu perfil. Apesar de participações pontuais e programas da emissora, como o Domingo Legal e o Teleton, essa será sua primeira experiência a frente de uma atração de TV.