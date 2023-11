'Via Palavra': Festa Literária na Uerj vai reunir escritores e ativistas sociais nesta quinta (30)

A festa literária Via Palavra - Literalidades Gonçalenses, que ocorre nesta quinta-feira (30) na FFP-UERJ em São Gonçalo, celebra os 50 anos da instituição no município tendo como atração diversos escritores da cidade em mesas temáticas de debates, feira de livros, sala de contação de histórias para crianças e, no encerramento, show do cantor, compositor, e também escritor, Paulinho Freitas.

O evento tem início às 9h com a feira de livros onde 40 autores, a maioria gonçalenses, vão expor e por à venda suas obras. Às 10h, será formada a primeira mesa temática do dia, que irá debater a importância da FFP para São Gonçalo com a presença do autor do livro Macumba, Rodrigo Santos.

A programação completa com horários, temas das mesas e os participantes podem ser acessados neste link: https://www.facebook.com/events/889123978852800

"Esta será uma oportunidade de fazermos uma dupla celebração: aos 50 anos desta instituição fundamental para o município e à arte literária de São Gonçalo que hoje vive o seu maior momento. Será muito bacana e contamos com a presença de todos", disse Helcio Albano, um dos organizadores do evento.

No encerramento da festa será apresentada a Ópera Umbanda Catimbó comandada por Paulinho Freitas festejando a ancestralidade e o mês da Umbanda em São Gonçalo, terra onde nasceu em 1908 pelas mãos de Zélio Fernandes a religião 100% brasileira.

Serviço

Via Palavra - Literalidades Gonçalenses

Onde: Faculdade de Formação de Professores (FFP-Uerj)

Quando: 30 de novembro

Horas: de 9h às 22h.

Entrada franca