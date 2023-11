Grupo de pagode gonçalense se prepara para projeto audiovisual

Em atividade há mais de dez anos no cenário musical de São Gonçalo, o grupo de pagode "Extrelato" pode ter o seu fim de ano mais atarefado até o momento. O conjunto, formado por músicos da cidade, se prepara para, em dezembro, gravar seu novo especial audiovisual, que deve ser filmado no município.

O projeto, que será lançado nas plataformas digitais, deve celebrar a trajetória do grupo, que se formou em 2012 e vem, pouco a pouco, conquistando seu espaço na cena gonçalense de pagode desde então. O grupo é formado pelos amigos Dudu (vocal e pandeiro), Bruno Loirinho (vocal e reco), Willian Paraíba (cavaco e voz) e Orelha (violão e voz).

O nome já existe há mais tempo. Nessa formação, porém, o grupo iniciou em 2012, quando o vocalista chegou à banda. Aos poucos, ele foi convidando amigos de longa data para tocar junto, até chegar no atual 'time'.

"Já tocamos juntos em outros projetos antes disso. Nós temos quase 20 anos de amizade através da música, tocamos em projetos antigos. Depois que eu cheguei no Extrelato, qualquer oportunidade que tive de convidar novos artistas que eu tinha, ia chamando cada um deles", explica Dudu.

Novo projeto será filmado em dezembro | Foto: Divulgação

Ele não nega que trabalhar com música na cidade tem seus altos e baixos. Para lidar com as intempéries da trajetória musical, o grupo foi aprendendo a criar estratégias independentes. Uma delas é apostar na realização de seus próprios projetos e eventos ocasionalmente para não depender apenas de contratantes.

"Dificuldade acho que independente do estilo musical sempre vai ter. Sempre tem concorrência. Só que, graças a Deus, a gente sempre conseguiu nosso espaço, sempre conseguimos avançar. Em São Gonçalo, pagode é bem forte. É claro que tem concorrência, mas tem muitas oportunidades, muitas casas. As pessoas gostam", reforça o vocalista.

"Graças a Deus, a gente sempre conseguiu nosso espaço, sempre conseguimos avançar", conta vocalista, sobre trajetória | Foto: Divulgação

Através desse trabalho, conseguiram algumas das oportunidades mais importantes de sua carreira, que incluem uma apresentação com o renomado Cacique de Ramos; shows nas quadras de escolas de samba premiadas, como Portela, Salgueiro e Viradouro; além de participar da abertura de shows de artistas como Dudu Nobre, Arlindo Cruz, Xande de Pilares, Péricles, Exaltasamba, Pixote e Thiaguinho, entre outros.



Agora, o foco do grupo está no novo projeto audiovisual, que esperam 'sacramentar' seu trabalho nos últimos anos. "Ainda estamos definindo o local, mas a parte musical já está pronta. Estamos nos dedicando para esse projeto. Estamos fazendo com carinho, nada com correria, deixando as coisas acontecerem da melhor forma. Estamos apostando nossas fichas nesse trabalho", revela o vocalista.