Banda niteroiense Melim anuncia pausa na carreira: “para seguirmos nossos novos sonhos”

Para a tristeza dos fãs, a banda niteroiense, Melim, anunciou na última segunda-feira (30), durante a gravação do programa ‘Altas Horas’, que irá fazer uma pausa em sua carreira. O motivo é para que cada um dos irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo, possa focar em seus planos individuais e investir nas carreiras solo. O programa irá ao ar no próximo sábado (4).

Durante o anúncio, Diogo falou sobre a decisão: "O segundo anúncio, um pouco mais delicado, principalmente para quem é muito fã, é que vamos dar uma pausa na nossa banda para seguirmos nossos novos sonhos, que são carreiras solos. Conversamos muito. Agora serão três Melim. Um é pouco, agora teremos três para vocês cantando. Sei que é difícil para algumas pessoas, somos irmãos, a gente trabalha junto e convive junto".

Leia mais:

Uma história de amor e luta: Mãe organiza vaquinha para custear cadeira postural para a filha

Apresentadora Patrícia Ramos denuncia ex-marido e pede medida protetiva

Emocionada, a irmã, Gabi Melim, ainda tentou tranquilizar os fãs. "Mas é um encerramento de ciclo, não é um fim. É começo de outro ciclo. Melim é sempre vivo na gente e parte do que somos. Vou até chorar.", disse a cantora.

De acordo com a Universal Music, gravadora do grupo, mais detalhes sobre a separação serão revelados durante a exibição do programa.

A banda Melim, que nasceu em Niterói, em 2015, foi revelada para todo o Brasil em 2016, durante a competição de bandas “Superstar”, exibida na TV Globo. Os irmãos emplacaram músicas de sucesso como “Meu abrigo” e “Ouvi dizer”, e chegaram a gravar com artistas renomados como Djavan e Lulu Santos.