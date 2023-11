Espetáculo 'Elis, a Musical' pela primeira vez em Niterói

Com produção da Aventura e patrocínio do Grupo Bradesco Seguros, a peça será apresentada no Teatro Oscar Niemeyer, nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, com Laila Garin e Lilian Menezes (como alternante) no papel de Elis Regina e Dennis Carvalho na direção.

Sucesso de bilheteria visto por mais de 300 mil espectadores, o premiado espetáculo 'Elis, A Musical', uma produção da Aventura, chega a Niterói, pela primeira vez. A peça fará sua estreia na cidade nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, no Teatro Oscar Niemeyer, no Centro.

Apresentado pelo Grupo Bradesco Seguros, com produção da Aventura, o espetáculo, que volta ao Rio em edição especial comemorativa de 10 anos, traz novidades no elenco, figurino e cenografia. O musical promete emocionar os espectadores, recriando os momentos mais marcantes da carreira e trajetória pessoal da cantora gaúcha e apresentando mais de 50 obras musicais que se tornaram grandes sucessos na voz da artista.

No papel de Elis Regina, estão as atrizes Laila Garin, que viveu a estrela na primeira temporada, e Lilian Menezes, que se revezam na interpretação da Pimentinha (como Elis era conhecida). O ator paulistano Flávio Tolezani vive, pela primeira vez, Ronaldo Bôscoli (antes vivido por Felipe Camargo, em 2013, na primeira apresentação do musical). Cláudio Lins interpreta César Camargo Mariano, segundo marido de Elis e pai da cantora Maria Rita. O texto de Nelson Motta e Patrícia Andrade conta novamente com a direção de Dennis Carvalho, que fez sua estreia no teatro com o aclamado espetáculo. A assistência é de Guilherme Logullo.

Dentre as premiações que consagraram o espetáculo, Elis, A Musical recebeu os prêmios de Melhor Espetáculo (Prêmio Reverência), Melhor Direção Musical (Prêmio Cesgranrio), Melhor Produção (Prêmio APTR), Melhor Coreografia e Cenografia (Prêmio Bibi Ferreira) e Melhor Figurino (Prêmio Cenym). A atriz Laila Garin foi reconhecida como Melhor Atriz (prêmios Shell, Bibi Ferreira, Reverência, APCA, QUEM, Cesgranrio e Botequim Cultural).

Serviço:

Elis, a Musical - edição especial 10 anos

Dias 15 e 16 de dezembro, às 20h, e 17 de dezembro, às 19h

Teatro Oscar Niemeyer - Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro - Niterói

Duração: 2h15 minutos (15 minutos de intervalo)

Ficha Técnica

Elenco: Laila Garin, Lilian Menezes (que alterna no papel de Elis), Flavio Tolezani (Ronaldo Boscoli), Cláudio Lins (Cesar Camargo Mariano), Santiago Villalba (Tom Jobim e Luiz Carlos Miele), Fernando Rubro (Jair Rodrigues), Leandro Melo (Lennie Dale), Chris Penna (Seu Romeu), Pablo Áscoli (Henfil), Isaac Belfort (Marcos Lázaro), Aurora Dias (Dona Ercy), Fabricio Negri (Pierre Barouh), Bruno Ospedal (Nelson Motta), Joyce Cosmo (personagens femininos) e Adê Lima (personagens masculinos).

Direção: Dennis Carvalho

Texto: Nelson Motta e Patrícia Andrade

Diretor Associado: Guilherme Logullo

Direção Musical e arranjos originais: Delia Ficher

Direção Musical: Claudia Elizeu

Direção de movimento e coreografia: Alonso Barros

Cenografia: Marieta Spada

Figurino: Marilia Carneiro

Visagismo: Beto Carramanhos

Desenho de Luz: Feliciano Mafra

Desenho de som: Gabriel D’angelo e Joyce Santiago

Direção de Produção: Bianca Caruso

Direção artística e produção geral: Aniela Jordan

Direção de negócios e marketing: Luiz Calainho

Assistente de direção e Diretora Residente: Mariana Constantini

Assistente de Direção Musical e Arranjos Adicionais: Érica de Paula

Assistente de Coreografia: Patricia Athayde

Assistente de cenografia: Guilherme Reis

Assistente de figurino: Layse Medeiros

Produção de Elenco: Giselle Lima

Obs: O elenco deste espetáculo pode ser alterado sem aviso prévio.

Sobre a Aventura

Fundada em 2008, a Aventura é referência na produção de espetáculos de altíssima qualidade, que tornou o mercado de teatro musical um dos principais segmentos da economia criativa no Brasil. A empresa se estabeleceu como uma grande aliada da multiplicidade artística, fundamental para o desenvolvimento social, econômico e cultural. A sua missão é transformar grandes ideias em realidade, criando fortes conexões entre marcas e projetos. São mais de 40 produções, de espetáculos inéditos e de versões da Broadway, como “Elis, a musical”, “A Noviça Rebelde”, “Sete”, “O Mágico de Oz”, “SamBRA”, “Chacrinha, o musical”, “Romeu & Julieta, ao som de Marisa Monte”, “Merlin e Arthur, um sonho de liberdade” e o infantil “Zaquim”. Em 2022, a produtora inovou com o primeiro musical em formato de série do país, o “Vozes Negras – A Força do Canto Feminino”, e com o musical “Seu Neyla”, apresentado em dois palcos com o uso da internet para criar uma experiência diferenciada no espectador, além de estrear uma parceria com a vertente Aventurinha com a Disney - Pixar com o espetáculo “Pixar in Concert”. Com o objetivo de democratizar o acesso à cultura, criou a Cia Stone de Teatro, projeto de teatro itinerante no interior do Brasil e é a responsável pela produção da Cia de Ballet Dalal Achcar. Ao todo, foram mais de 3,8 mil apresentações e cerca de 4,5 milhões de espectadores.

Sobre o Circuito Cultural Bradesco Seguros

Manter uma política de incentivo à cultura faz parte do compromisso do Grupo Bradesco Seguros considerando a cultura como ativo para o desenvolvimento dos capitais do conhecimento e do convívio social. Nesse sentido, o Circuito Cultural Bradesco Seguros se orgulha de ter patrocinado e apoiado, nos últimos anos, em diversas regiões do Brasil, projetos nas áreas de música, dança, artes plásticas, teatro, literatura e exposições, além de outras manifestações artísticas.

Dentre as atrações incentivadas destacam-se os musicais “Bibi – Uma vida em musical”, “Bem Sertanejo”, “Les Misérables”, “70 – Década do Divino Maravilhoso”, “Cinderella”, “O Fantasma da Ópera”, “A Cor Púrpura” e “Conserto para Dois”, além da “Série Dell'Arte Concertos Internacionais” e a exposição “Mickey 90 Anos”.