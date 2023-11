Brookies, macarons, bolo genoise e+: doces internacionais recebem toque especial brasileiro

Red velvet, donuts, cookies, pavlova, cheesecake, pavage - que é o tradicional pavê, apesar de terem origem internacional, certamente se você gosta de doce os nomes lhe são familiares. Mas, para os doces ‘gringos’ virarem popular, confeiteiros brasileiros deram o toque necessário para adequar as sobremesas ao conhecido paladar que conquista o coração da nação verde e amarela.

E fazendo jus à fama de que brasileiro sempre melhora a culinária de outros países, o chef confeiteiro Rogério Mons, 43 anos, proprietário da Monsieur Cookies, transformou o tradicional cookie americano em muitos doces, para deixar qualquer um babando.

Leia também:

➢ Maricá divulga programação deste fim de semana do Cine Henfil

➢ Mostra Sesc de Cinema começa em Niterói e São Gonçalo nesta quarta-feira, 1º de novembro

“Os cookies entraram na minha vida quando eu trabalhava nos Estados Unidos. Eu era cozinheiro de um hotel e nos eventos com os amigos americanos eu virei referência no cookie. Então, quando voltei pro Brasil e abri meu bistrô, o cookie era o sucesso. Aí, eu criei a marca e hoje mantenho a receita americana, mas com os melhores insumos brasileiros. Tanto o açúcar, quanto a manteiga, o chocolate… os insumos são aqui do Brasil, com extrema qualidade. Hoje minha receita combina o sucesso americano com os insumos brasileiros”, contou Rogério.



Os cookies que são vendidos em qualquer lugar nos Estados Unidos, virou sobremesa de luxo no Brasil. Cookie, cookie mesmo, com receita original e desmanchando na boca não é tão fácil, nem barato, de encontrar por aí, não é mesmo?

Rogérios Mons, da Monsieur Cookies | Foto: Divulgação

Mas se o sabor americano desperta interesse pelo excesso de manteiga e o sabor marcante do açúcar, Rogério deu o toque brasileiro e transformou o biscoito gringo em sobremesa. Com recheio, sem recheio, redondo, em formato de torta… na mão de Rogério, o cookie ganhou diferentes, e deliciosas, variações.

Apesar do nome, a palha italiana é um produto brasileiro. Muito amado, mas nacional. E seguindo a linha que tudo pode melhorar, Rogério deu ao doce nova roupagem, novos ingredientes e um toque de fusion food - cozinha marcada pela combinação de culturas, com a globalização dos ingredientes e técnicas culturais, e transformou em palhookie. Palha italiana com cookie!

E ele não parou por aí e criou também o brookie, que é brownie com cookie. São mais de 25 sabores e variações de cookies para você se deliciar, presentear e conhecer um pouco do paladar americano. Afinal, apesar das adaptações, foi em solo Norte Americano que ele aprendeu a fazer o cookie tradicional que usa como base para todas as suas variações.

“Os americanos são muito ligados ao doce colorido, com muito açúcar, e o brasileiro não. Nós prezamos mais pelo sabor. E nossa mistura traz o melhor dos dois”, finalizou.

Mas, não são só os cookies que estão brilhando por aqui. Quem nunca ouviu falar do bolo red velvet? Aquele bolo vermelhinho, com recheio de cream cheese. Sai a beterraba - ingrediente original para garantir a tonalidade, e entra um corante. Mas, claro, sem esquecer o cacau que garante umidade e sabor a massa. O recheio tradicional, de cream cheese ou de mascarpone também ganha toques mais adocicados e geleia de frutas, muitas vezes.

Um ajuste aqui e outro ali, e temos o nosso red velvet. E quando digo nosso, falo de São Gonçalo mesmo, em Itaúna, mais precisamente. É dentro da sua casa que a professora Ana Cristina dos Santos da Silva, de 54 anos, criou a Ana Cakerie, e passou a produzir suas delícias, com cara de arte e gosto espetacular.

Com doces em miniaturas, mas nada minimalistas, Ana, que é professora de português e literatura, transformou açúcar em presente, enfeite e decoração. Com itens no cardápio como pavlovas, donuts, cheesecake, banoffee e macarons, a confeiteira está levando a missão de apresentar os doces gringos a população de São Gonçalo.

Com valores a partir de R$5, você pode encomendar diversos itens de origens internacionais. Se o produto em si já é gostoso, as adaptações de Ana transformaram os produtos em sabores familiares para os brasileiros.

Ana Cakerine | Foto: Filipe Aguiar

“Eu precisava aumentar a renda familiar e comecei a fazer os doces. Os donuts entraram na nossa rotina de produção depois de muito estudo e de reconhecimento de mercado. Mas, eu não copio receita de ninguém. Vou adaptando e deixando no ponto que considero adequado”, explicou.

E as adaptações vão além do sabor. As apresentações dos doces são exclusivas, lindas e com cara de presentes. Outro ponto alto dos doces da Ana Cakerine é a preocupação com a composição de sabor e textura. Os doces, mesmo em miniatura, apresentam diversas texturas, transformando cada mordida em uma surpresa.

A empresa, que ganhou destaque no mundo dos donuts, possui um painel comestível da ‘rosquinha’ americana. Com chocolates e recheios, o sabor gringo atingiu o ponto perfeito no Brasil e já está virando o queridinho das festas, já que além de deliciosos, são lindos.

Mas, se vamos falar de doces não podemos deixar de falar dos pavês. Afinal, ele é o doce apontado como a 12ª sobremesa mais gostosa do mundo, segundo o ranking de 2022. Não, o pavê não é criação nossa, mas é tão popular no Brasil, que até piada própria o doce do ‘tiozão’ já ganhou.

Com sabor de comida caseira, com toques de memória afetiva e passeando entre o real e o imaginário, quase toda família brasileira tem um pavê para chamar de seu. o doce é derivado da palavra pavage, que em francês significa pavimentar, remetendo a sobremesas feitas em camadas.

O doce virou popular na Itália e era feito com camadas de bolos e creme, o famoso bolo genoise. A receita foi ganhando novas possibilidades, o bolo virou bolacha, que virou biscoito… o creme de confeiteiro, leve e doce, ganhou sabor, crocância e o pavê virou uma das sobremesas mais consumidas pelas famílias brasileiras.

E se você tem uma receita de pavê para chamar de sua, a Leidiane Nicolau, de 36 anos, proprietária da Supprema Delícia, tem dezenas. Especialistas em pavês, Leidiane criou coragem e deixou o trabalho de CLT em 2021, quando ‘mergulhou’ no mundo dos doces e colocou seu talento ao alcance de todos.

Leidiane Nicolau | Foto: Filipe Aguiar

Mineira, de Viçosa, a confeiteira fez de São Gonçalo seu lar e sua empresa. De dentro de uma cozinha pequena, do seu apartamento, ela produz diariamente dezenas de sabores desenvolvidos e adaptados por ela.

“Eu acredito que seja difícil atualmente alguém criar, criar do zero algo nesse sentido. A gente pega inspirações e usa como base para fazer as adaptações que se encaixem na nossa proposta. E foi assim com meus pavês, e com tudo que faço, já que o pavê abriu porta para outras sobremesas e ítens”, explicou.

Mas se pavê é basicamente um doce em camadas, Leidiane faz do seu jeito. Com diversas montagens diferentes, em embalagens que vão do individual à travessa. Em taças para presentear, em caixas com laços. De forma suprema, a mineira transformou o doce ‘vintage’ em doce refinado e com cara de novidade.

E aí, qual doce internacional já faz parte da sua rotina?

1/18 Rogérios Mons, da Monsieur Cookies | Foto: Divulgação

2/18 | Foto: Divulgação

3/18 | Foto: Divulgação

4/18 | Foto: Divulgação

5/18 | Foto: Divulgação

6/18 | Foto: Filipe Aguiar

7/18 | Foto: Filipe Aguiar

8/18 | Foto: Filipe Aguiar

9/18 | Foto: Filipe Aguiar

10/18 Ana Cakerine | Foto: Filipe Aguiar

11/18 | Foto: Filipe Aguiar

12/18 | Foto: Filipe Aguiar

13/18 | Foto: Filipe Aguiar

14/18 | Foto: Filipe Aguiar

15/18 | Foto: Filipe Aguiar

16/18 | Foto: Filipe Aguiar

17/18 | Foto: Filipe Aguiar

18/18 | Foto: Filipe Aguiar





































Serviços

Monsieur Cookies



Instagram: @monsieur_cookies



Whatsapp: 21 99626-2882

Ana Cakerie



Instagram: @Ana.cakerie

Whatsapp: 21 99033-9904

Supprema Delícia



Instagram: @supprema_delicia

Whatsapp: 21 97478-1159