Sessão solene legislativa homenageia escritores e artistas gonçalenses

Foi realizada às 15h da tarde desta segunda-feira (23), uma sessão solene legislativa em homenagem a escritores e artistas gonçalenses, no Plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo.

A homenagem, de iniciativa da vereadora Priscilla Canedo, foi aberta ao público e também pode ser acompanhada ao vivo através do canal oficial da Câmara no YouTube e Facebook.

"Homenagear nossos escritores e artistas gonçalenses é valorizar nossa cultura e nossos pensadores da cidade", afirmou a vereadora.

A sessão foi realizada às 15h desta segunda-feira (23) | Foto: Divulgação

Um dos convidados de honra, antes de se apresentar, o cantor Altay Veloso revelou que está lançando uma revista em quadrinhos, baseada na ópera 'O Alabê de Jerusalém'. A previsão do lançamento oficial é meados de novembro.

Escritor, professor e roteirista, Rodrigo Santos agradeceu a homenagem e falou sobre a necessidade de mais valorização dos artistas da cidade. "As pessoas têm dificuldade em ver que São Gonçalo tem muita matéria-prima que inspira para criar, produzir. Quando escrevo sobre a minha cidade, é um pertencimento", comentou Rodrigo Santos, que também criticou a ausência do executivo na sessão. "É a segunda vez que a Câmara homenageia a arte e não aparece ninguém do executivo. Independente de vieses políticos, essa cidade respira arte, arte é economia criativa".

A jornalista e escritora Renata Toledo, integrante do coletivo Escritoras Vivas, também agradeceu a homenagem e, emocionada, fez uma reflexão sobre o papel das mulheres na arte. "Ainda estamos vivendo numa situação desconfortável. Mesmo as mulheres em cargos de liderança, ainda ouvem seus 'nãos', ainda têm suas vulnerabilidades. É muito importante estarmos aqui agora, porque isso, de certa forma, é muito representativo para as próximas gerações, é muito importante".

Professor e escritor, Erick Bernardes também foi um dos homenageados e falou sobre sua série de livros 'Cambada', que reúnem crônicas sobre a cidade de São Gonçalo. Ele finalizou, explicando que "agora, para mim, o caranguejo simboliza o gonçalense. Forte, resistente, não vive na lama, não anda para trás e nasceu para atingir o topo", em referência ao animal que ilustra os livros da série 'Cambada', coletivo de caranguejo.

As escritoras Ray Santana e Deise Pontes, integrantes do coletivo Escritoras Vivas, também destacaram a importância da valorização da arte e da presença das mulheres em posições de destaque, e aproveitaram para declamar poemas.

Para assistir à sessão completa no Youtube, clique aqui.

Na sequência, apresentação de dança, do grupo Passinho Gonçalense (Anderson Leonardo (coordenador), Karen Vitorya, Pedro Dalles, Guilherme Duarte e Thiago Lemos) e, por fim, houve o momento da entrega dos títulos de mérito legislativo.

O evento contou com a presença, ainda de:

- Hélcio Albano: professor, editor, escritor, jornalista e produtor cultural

- Cristiana Souza Albano: jornalista e assistente social

- Paulo Brasil: professor, ator e escritor

- Cauê Campos: ator

- Rômulo Narducci: advogado, poeta, escritor, compositor e membro da banda 'Flores de Plástico'

- Ana Cruz: pesquisadora, poeta e escritora

- Nilze Benedicto: cantora e compositora

- Luciana Soriano: escritora

- André Arueira: saxofonista

- Luiz Claudio dos Santos Lopes: cantor

- Gegê 22: artista e modelo

- Fumassa Alve's: artista e modelo

- Aline Ribeiro: cantora

- Kurió Karvalho: cantor e compositor

- Paulinho Freitas: cantor, compositor, escritor e membro do grupo 'Violões em Canto'.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca