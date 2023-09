2ª Niterói Expo Geek está confirmada para 2024

O universo fantástico dos quadrinhos, games, música, literatura e as diferentes variações artísticas que envolvem a cena Geek, invadiram o Caminho Niemeyer no final de semana dos dias 16 e 17 de setembro. O sucesso do primeiro Niterói Expo Geek, que reuniu cerca de 5 mil pessoas, em mais de 50 atividades e 36 horas de programação, levou os organizadores a confirmarem a edição do ano que vem. Em 2024 tem mais!

O Niterói Expo Geek surgiu como único evento público do país voltado para a cultura Geek. A programação contou com atividades para todos os públicos, como: quadrinhos, games, RPG, cosplay, Kpop, shows, feiras, painéis, concursos, gastronomia, oficinas, karaokê, debates, competições e cinema. A Expo Geek se consolida como o grande evento temático da cidade, que ocupa o terceiro lugar entre os municípios “mais geeks do Brasil”, ou seja, que mais consomem produtos do universo fantástico, segundo uma pesquisa da Amazon, divulgada em 2019.

O Niterói Expo Geek contou com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, através do Edital Geek de 2022. A secretária Municipal das Culturas de Niterói, Júlia Pacheco, diz que o edital foi uma conquista do movimento na cidade.

“Foi um merecido reconhecimento da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói. Nós construímos as políticas públicas sob a perspectiva da Cultura como um Direito buscamos fortalecer todas as expressões e movimentos com compromisso e respeito. A cultura Geek mostrou que precisa estar inserida neste contexto”, disse Júlia Pacheco.

Barbara Siqueira, presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, considera que o Niterói Expo Geek reafirmou o caráter democrático do local.

”É importante não só para o Caminho, mas para a cidade como um todo que todas as culturas sintam-se acolhidas neste espaço. Niterói tem uma cultura geek muito forte e isso se refletiu no enorme sucesso da primeira edição do festival. Não tenho dúvidas que a segunda edição será ainda mais especial’ disse Barbara Siqueira.

O produtor do evento, Alexandre Lage, diz que o evento foi um imenso sucesso e terá mais atrações na edição de 2024.

“A próxima edição será ainda mais emocionante. O público vai se surpreender ano que vem, faremos mais atividades e teremos muitas surpresas. Vamos transformar a Cidade Sorriso em um pólo de difusão da cultura Geek”, afirma.