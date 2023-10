Universo Niterói recebe a VIII Semana de Engenharia e Sustentabilidade

Evento acontece no auditório do bloco A do campus Niterói - Foto: Filipe Aguiar

A Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Niterói promove, a partir da próxima segunda-feira (23), a VIII Semana de Engenharia e Sustentabilidade. O evento é aberto ao público e direcionado aos profissionais das Engenharias, Arquitetura, Gestão de Projeto e atividades correlatas.

As palestras acontecem do dia 23 (segunda) até o próximo sábado (28) no auditório do bloco A, no campus Niterói. Durante a semana, de segunda a sexta, os seminários serão realizados na parte da noite. Já no último dia (28) de evento, no sábado, ocorre durante a manhã.

Segundo os organizadores do evento, os seminários desempenham um papel crucial no desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes de engenharia e cursos correlatos. Eles representam uma oportunidade valiosa de aprendizado e crescimento, proporcionando uma plataforma para a troca de conhecimentos, aprimoramento das habilidades de comunicação e o aprofundamento em temas específicos.

Além disso, permitem que os estudantes mergulhem em tópicos especializados que muitas vezes não são abordados em sala de aula de maneira tão detalhada. Ao assistir a apresentações de especialistas ou colegas de classe, os alunos têm a chance de expandir sua compreensão sobre conceitos complexos e aplicar esse conhecimento em futuros projetos e desafios acadêmicos.

Confira abaixo a programação completa:

Dia 23 de outubro (segunda)

19h - Palestrante: Engenheiro Eduardo D'Avilla | Alvenaria estrutural racionalizada com blocos de concreto

20h - Palestrante: Anna Luiza Canto e Mello | Vivendo de projetos arquitetônicos

21h - Palestrante: Presidente do CREA-RJ e engenheiro Luiz Antônio Cosenza | regulamentação profissional e responsabilidade técnica

Dia 24 de outubro (terça)

19h - Palestrante: Alexandre Calheiros | Patologias da construção, considerações sobre projeto

20h - Palestrante: Fabio Tauk | Uso de drones na construção civil

Dia 25 de outubro (quarta)

19h - Palestrante: Dr. Ana Luiza Spadano Albuquerque | Mudanças climáticas

20h - Palestrante: Estefânia Neiva de Mello | Transição energética: desafios e oportunidades para o mercado brasileiro

Dia 26 de outubro (quinta)

19h - Palestrante: Antonio Couto | Estruturas de contenção: uma breve introdução

20h - Palestrante: Maurício Barbosa | Ginástica laboral

Dia 27 de outubro (sexta)



19h - Palestrante: Glaucio Teixeira | Compatibilização de projetos na construção civil através da metodologia BIM

20h - Palestrante: Naydoo Rodrigues | Engenharia submarina: operações com ROV

21h - Alexandre Calheiros | Exame Nacional de Desempenho de Estudante - ENADE

Dia 28 de outubro (sábado)

8h/9h/10h - Minicurso: steel deck (Prof. Alexandre Calheiros)

11h - Apresentação do trabalho de pontes da turma de Engenharia Civil do 8º período.