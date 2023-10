Planetários do Rio de Janeiro e de Pequim farão sessões conjuntas de astronomia

Os planetários do Rio e de Pequim selaram, nesta segunda-feira (16/10), na capital chinesa, parceria entre as duas instituições com o objetivo de trocar experiências e ampliar o conhecimento científico e as atividades turísticas entre o Brasil e a China. O secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, o presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, Renan Uccelli, e o diretor do Planetário de Pequim, Wang Xiaofeng, assinaram o memorando de entendimento sobre a cooperação entre as duas instituições.

Durante a cerimônia, no Planetário de Pequim, o secretário Everton Gomes recebeu das mãos de Wang Xiaofeng pergaminho com representação ancestral do céu chinês. A peça se juntará a outras do acervo do Museu do Universo, na Gávea. E mais: o secretário de Trabalho e Renda também propôs que a parceria seja estendida a outros países do Brics e acertou realizações de sessões conjuntas de astronomia entre os dois planetários.

"Vamos promover a popularização da ciência, por meio também de projetos educacionais, e incentivar o turismo entre os dois países. Queremos ampliar o número de visitantes aos nossos planetários e, por isso, iremos trocar dados, experiências e iniciativas bem-sucedidas. Durante a assinatura do acordo, propus também a criação de atividades de cooperação entre os planetários de países do Brics, lideradas por Brasil e China", explica o secretário Everton Gomes.

Além de conhecer de perto o funcionamento do Planetário de Pequim, até o próximo dia 25, a convite do Consulado da China, os representantes do Rio participam de seminário de desenvolvimento e aplicação de tecnologias na indústria aeroespacial, em Pequim.



"O Planetário do Rio será ponto de divulgação científica das recentes conquistas chinesas no campo aeroespacial, como, por exemplo, o recente pouso de uma sonda do país na Lua. O planejamento de observações celestes e a troca de informações astronômicas entre as duas cidades também foram discutidos durante o acordo de cooperação", explica Renan Uccelli.

Planetário de Pequim tem observatório construído em 1442 e o do Rio é o maior da América Latina

O Planetário de Pequim foi fundado há 66 anos. O do Rio, há 53. O primeiro possui, entre outras instalações, um teatro 4D e um observatório construído em 1442 e que guarda instrumentos da dinastia Qing. Já o Planetário do Rio é o maior equipamento deste tipo na América Latina. O Museu do Universo é palco de exposições e experimentos interativos, e nas cúpulas Carl Sagan e Galileu Galilei são exibidos filmes de astronomia projetados em superfícies esféricas que provocam a sensação de imersão no espectador. Na Gávea, também há bibliotecas com mais de três mil livros, anfiteatro, auditório e a Praça dos Telescópios, além de uma área ao ar livre com brinquedos para a garotada.

20ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia terá diversas atividades gratuitas

De hoje até a próxima quinta-feira (19/10), durante a 20ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, serão realizadas diversas atividades gratuitas no Planetário do Rio, como oficina de fotografia, exposição sobre a Antártica e debates (confira a programação completa em prefeitura.rio). Ao longo de toda a semana, paralelamente às exposições e instalações permanentes do Museu do Universo, o Planetário do Rio será palco de sessões de cúpula especiais, debates e oficinas sobre temas como educação científica, combate ao racismo, preservação da Amazônia e relações entre ciência e literatura.

De janeiro a setembro, 132.486 pessoas visitaram o Planetário do Rio, na Gávea – sendo 40.258 estudantes de escolas municipais e 22.632, de escolas particulares. O Planetário do Rio fica na Avenida Padre Leonel Franca 240, Gávea.