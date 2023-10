São Gonçalo recebe evento gratuito sobre meio ambiente

Acontece no próximo dia 21 de outubro, sábado, um evento gratuito na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, sobre meio ambiente e preservação fluvial. "Como nossos rios moldam nosso passado, presente e futuro" é o título da aula aberta organizada como parte do Circuito Urbano 2023 da ONU-Habitat, agência da Organização das Nações Unidas Programa das Nações Unidas focada na promoção de desenvolvimento sustentável em assentamentos humanos.

O evento é organizado em parceria com o coletivo Ressuscita São Gonçalo, além de receber o apoio da Casa Fluminense. O debate vai relacionar o tema geral desta edição do Circuito Urbano - “Investindo em futuros urbanos: cooperação para resiliência do Sul Global” - com uma discussão sobre a importância da valorização, cuidado e preservação dos rios que nascem ou passam por São Gonçalo.

Na parte da manhã, a programação conta com um painel de discussão com especialistas no tema, como a professora Anice Afonso (UERJ FFP), Gabriela Bandeira (aGradim), Maria Gabriela Bessa (Prefeitura SG), Lennon Medeiros (Visão Coop e Coalizão Clima de Mudança), Fernando Neves (biólogo) e Maria Beatriz Viana (Projeto do Mangue ao Mar).

Já à tarde contará, o evento encerra o dia com uma roda de samba especial, com a participação do grupo Batuque do Kimer. O evento acontece das 9h às 15h, presencialmente na Praia das Pedrinhas. O debate será também gravado e publicado, em seguida, no YouTube da ONU-Habitat. Interessados em participar podem se inscrever gratuitamente pelo link: https://forms.gle/zpQtFrPN5oTrzJcy8.