Clientes da Enel em SG podem ter desconto na conta de luz; saiba como!

Uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e a Concessionária Enel vai dar desconto na conta de energia dos usuários gonçalenses. A Secretaria de Conservação está finalizando o projeto para que, em breve, a população possa trocar resíduos sólidos recicláveis por uma dedução na cobrança de energia da residência.

Uma estrutura será montada na Praça Estephânia de Carvalho, conhecida como Praça Zé Garoto, onde os gonçalenses vão poder levar latinha, papelão, embalagens, vidro, metal, papel, entre outros materiais. Os valores serão calculados no local e serão abatidos na conta de energia elétrica.

“A população gonçalense pode levar a conta de luz junto com os resíduos no ponto fixo onde será apurado o valor para dedução. Através do número do cliente, que fica na conta, ele receberá o desconto”, explica Lay Borges, subsecretária de Conservação.

O ponto de atendimento funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A Prefeitura irá informar com antecedência a data de início do recolhimento.