Prorrogado festival gastronômico no Centro de Tradições Nordestinas de Neves, SG

O Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, vai ser uma boa pedida para aqueles que apreciam uma boa comida e querem curtir o feriadão.

Após muitos pedidos e sucesso de público, a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo prorrogou o Festival Gastronômico de comidas típicas do Nordeste, criado inicialmente para comemorar o Dia do Nordestino, celebrado no último domingo.

O festival, que oferece oito pratos típicos da comida nordestina a preços acessíveis, será realizado durante todos os sábados e domingos do mês de outubro.

Os quiosques estão oferecendo o cardápio tradicional e os pratos especiais do festival, entre os quais Bobó de Camarão, Vaca Atolada, Feijoada de Camarão, Baião de dois, Mocotó, Risoto de carne seca com queijo e creme de abóbora, Batata do sertão com creme de queijo. Os pratos variam entre R$ 20 e R$ 25.

Ao longo do festival, os frequentadores do espaço vão poder votar no melhor prato participante do festival. O objetivo é estimular que o público experimente todos os pratos. No final de outubro, o público vai conhecer o grande campeão e o dono do quiosque vencedor ganhará um curso de empreendedorismo no Sebrae.

O Festival Gastronômico acontece aos sábados a partir das 12h até o final à 1h, e aos domingos das 10h às 22h.

Estão participando do festival os seguintes quiosques (com os respectivos pratos):

QUIOSQUE 06 – BOM TEMPERO

Prato: Petiscos (torresmo de rolo, torresmo de barriga, jiló recheado, chouriço, tripa de porco, lombo de sal)

QUIOSQUE 12 – QUINTAL DO FREIXO

Prato: Batata sertão (batata frita com carne seca desfiada e creme de queijo coalho)

QUIOSQUE 16: – QUIOSQUE DOS MARIANOS

Prato: Vaca atolada

QUIOSQUE 18 – FAMÍLIA FERREIRA FERREIRA

Prato: Bobó de camarão

QUIOSQUE 21 – FLOR DE MANDACARU

Prato: Risoto de carne seca com queijo coalho

QUIOSQUE 22 – EDYPOOL

Prato: Mocotó

QUIOSQUE 23 – COLHER NORDESTINA

Prato: Feijoada de camarão

QUIOSQUE 24 – CANTINHO NORDESTINO

Prato: Baião de Dois