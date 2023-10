Maricá recebe Festival de Rock; confira a programação

A Secretaria de Cultura de Maricá promove o Festival Cultura Rock Praia, na arena de eventos localizada na Barra de Maricá. Na programação, que iniciou ontem (12) estão mais de 20 atrações entre grandes nomes da música nacional e artistas locais.

Entre os artistas nacionais que se apresentarão nos palcos Gaia e Futuro estão Pitty, Ira!, Francisco El Hombre, Pavilhão 9, Biquini Cavadão, Dr. Silvana, Cólera, Pacto Social, Djangos, Blues Boy Band, entre outros, além das bandas locais.

O secretário de Cultura, Leandro Dasilva, explicou que o festival tem a proposta de conscientizar as pessoas por meio de experiências sustentáveis dentro de um evento de lazer ao ar livre. “Será, acima de tudo, uma vivência incrível, principalmente por sugerir um estilo alternativo e viável de se fazer”, afirmou. “O lema é diversão com sustentabilidade. Ou poderia também ser liberdade com responsabilidade”, completou.



Ele acrescentou que o município oferece um cenário favorável para abrigar a proposta do CRP. “Juntar, dança, arte e gastronomia em meio à beleza natural do município, sem esquecer a consciência ambiental e mostrando os caminhos para desenvolvê-la”, declarou.

Confira a programação completa dos shows

Quinta-feira (12/10)

17h – Roller Coasters (Gaia)

17h45 – Mamuttes (Futuro)

18h30 – Kadu Mota (Gaia)

19h15 – Banda Cult – Tributo a Rita Lee (Futuro)

20h30 – Blues Boy Band (Gaia)

22h – Uns e Outros (Futuro)

23h30 – Francisco El Hombre (Gaia)

Sexta-feira (13/10)

16h45 – Hematoma (Gaia)

17h30 – Cólera (Futuro)

19h – Pacto Social (Futuro)

20h30 – Dead Fish (Gaia)

22h – Plebe Rude (Futuro)

23h30 – Ira! (Gaia)

Sábado (14/10)

17h – Vizinhos de Marte (Gaia)

18h – Black Mother (Futuro)

18h45 – Dive (Gaia)

19h30 – Onvecna (Futuro)

20h30 – Lalinha (Gaia)

22h – Djangos (Futuro)

23h30 – Pavilhão 9 (Gaia)

Domingo (15/10)

16h45 – Thunderock (Futuro)

17h30 – Dr. Silvana (Gaia)

19h – Biquini Cavadão (Futuro)

20h30 – Nenhum de Nós (Futuro)

22h30 – Pitty (Gaia)