Hélio de La Penã e Edney Silvestre sobem ao palco da Flim

A 8ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) segue firme em sua segunda semana de programação multicultural. Nessa quarta-feira (27), o jornalista Edney Silvestre e o humorista e escritor Hélio de La Penã tomaram a Arena Gilberto Gil para uma saborosa conversa com o tema “Diálogos sobre o cotidiano”.

A plateia se divertiu com as histórias e piadas de improviso dos convidados e não se cansou de aplaudir a conversa no formato de entrevista. A noite terminou com o show do cantor Lucas Félix no palco Sete Sóis e Sete Luas.

A programação da Festa Literária continua até domingo (1º) com palestras, recreações, oficinas infantis e shows, entre outras atrações, sempre na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu.

Silvestre e de La Penã falaram de vários assuntos que pontuaram suas histórias de vida, principalmente suas carreiras. Desafiado por Silvestre, o humorista, que vai lançar em breve o livro “Histórias de um pijamão”, indicou autores que, na sua opinião, poderiam atrair as novas gerações de leitores.

“Eu fiz questão de vir aqui, pois a leitura faz parte da minha vida. Criei uma biblioteca comunitária no Complexo do Caju, e agora uma nova unidade no Morro da Babilônia. Foi essa a forma que encontrei para estimular a leitura nas regiões mais carentes que são as comunidades. Respondendo sua pergunta, eu indicaria livros mais leves que os clássicos. A leitura para quem não está acostumado tem que ser mais rápida, menos profunda. Pensando nisso, indico até Paulo Coelho, que é entretenimento. Eu daria de presente livros do Ruben Fonseca, ou outro autor que lia muito na juventude, Aghata Christie, do Luis Fernando Veríssimo, que são muito engraçadas, inteligentes e, claro, sempre indico Jorge Amado porque tem muita sacanagem e a gente gosta muito disso, não é mesmo?”, disse o humorista arrancando gargalhadas da plateia: “Estar aqui é uma forma de estimular vocês a embarcarem na viagem mais importante do mundo. A leitura” completou.

O humorista falou ainda da criação do “Casseta Popular” em 1978, uma publicação de humor subversivo editado em plena Ditadura Militar e mostrou o exemplar original de número um. Em formato de entrevista, sem mediador, Silvestre fez perguntas sobre a carreira e as inclinações do humorista desde a juventude na Escola de Engenharia de Produção da UFRJ.

“Largamos as nossas carreiras formais quando recebemos o convite da TV Globo para sermos redatores do TV Pirata. Programa que durou apenas 1 ano e meio, mas que revolucionou o humor na televisão. Depois, encaramos o sucesso da novela Pantanal na Rede Manchete e tivemos que pensar em outro projeto, foi quando criamos o Casseta e Planeta e o resto é história”, contou o humorista.

O jornalista Edney Silvestre estava muito à vontade na condução da conversa. Sempre com leveza, voz calma, o escritor comentou sobre a Flim. “É uma grande festa aberta ao público e que ganha a atenção de todos. O importante é que é uma festa democrática, cultural, com muita informação e que pode frutificar em novos escritores, o que seria fantástico, mas também é, principalmente, uma oportunidade para o surgimento de novos leitores. Ler não é uma obrigação. Tem que ser um prazer alimentado. Parabéns à Prefeitura de Maricá por essa iniciativa”, afirmou Silvestre.

Espaço Criança

Na parte da manhã de quarta-feira, a Flim recebeu milhares de visitantes entre estudantes, moradores e turistas para conhecer um pouco da Festa Literária Internacional de Maricá. Os pequenos aproveitaram a apresentação da educadora Verônica Marcílio (Favelivro) e a tarde a animação ficou por conta da Colmeia. O espaço Porão Cultural, recebeu a aula de fotografia do professor Gustavo Estéfano.

E quem fechou a noite foi o cantor Lucas Félix, que subiu ao palco Sete Sóis e Sete Luas.

Programação continua

Nesta quinta-feira (28), a animação fica por conta de “Estações Literárias”, que terá mediação com acessibilidade, na parte da manhã. A partir das 14h, “Passinho Carioca” agita a criançada no Espaço Criança. Às 15h, acontece a roda de conversa com o tema “Mulheres negras na literatura”, com as escritoras Vilma Piedade, Vanessa Soares, Val Pires e Walkiria Nictheroy, na Arena Gilberto Gil. Já às 17h, acontece a inauguração oficial da Exposição: “Multiculturalismo e Identidade stand FESTART”.

À noite, a partir das 18h, a Arena Gilberto Gil recebe a roda de conversa: “Vozes que não calam: cultura e Identidades Indígenas e Afro-Brasileiras”, com Daniel Munduruku e Conceição Evaristo. E para animar o público a cantora Vivi Serrano sobe ao palco Sete Sóis e Sete Luas, às 20h30.

Sobre a Flim 2023

Em uma área de seis mil metros quadrados na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, a 8ª edição da Flim tem uma estrutura com mais de 60 editoras e espaços especiais dedicados a diferentes públicos, do infanto-juvenil ao adulto.

O Espaço Criança abriga a Vila Pé de Maricá, em alusão à árvore que dá nome ao município, conta com 76 estandes dedicados ao público infanto-juvenil. Já o espaço Porão Cultural é reservado para apresentações de artistas locais de diferentes vertentes.

A Tenda Literária abriga 154 estandes de vendas de livros e na Tenda Festart há um amplo espaço com puffs para descanso. A Tenda Codemar + Recarregue-se é um local com redes, cadeiras de praia e tomadas para recarregar a energia e os aparelhos celulares.

Serviço

Festa Literária Internacional de Maricá – FLIM

Data: de 19 de setembro a 1º de outubro de 2023

Horário: 8h às 20h

Endereço: Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu