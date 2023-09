FLIM: feira literária começa nesta terça em Itaipuaçu, Maricá

O município de Maricá deu início à 8ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) nesta terça-feira (19), que, neste ano, fará uma homenagem a Gilberto Gil. O evento, que acontece até o dia 1º de outubro, está sediado na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, e recebe os visitantes todos os dias, das 8h às 20h. A expectativa é de que mais de 80 mil pessoas marquem presença na Festa Literária. A entrada da FLIM é gratuita e todos os públicos são convidados.

A abertura oficial do evento vai acontecer às 15h30 desta terça-feira (19) com um cortejo cultural reunindo artistas de circo, do teatro, da música, além de grupo de capoeira e integrantes da Escola de Samba União de Maricá e do bloco Ilê Aiyê, que percorrerá o trecho da Av. Zumbi dos Palmares, dentro da área do evento. Às 17h, a roda de conversa sobre “A educação e o cenário esportivo brasileiro” tem o jornalista esportivo Juca Kfouri; o ex-jogador da seleção brasileira de futebol Búfalo Gil; o medalhista olímpico do vôlei Giovane Gávio; e Wanderson Geremias, o ‘WG’, do projeto social Cultura na Cesta.

Ainda neste primeiro dia, às 19h, o deputado federal e ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), lançará seu livro de poesias intitulado “Cabeça nas Nuvens”, com direito a sessão de autógrafos. Em seguida, às 20h30, o cantor Daniel Jobim, neto de Tom Jobim, encerra a programação do dia no Palco Sete Sóis Sete Luas.

1/3 | Foto: Filipe Aguiar

2/3 | Foto: Filipe Aguiar

3/3 | Foto: Filipe Aguiar







O evento é uma parceria da Prefeitura de Maricá em conjunto com a Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDI) e busca incentivar o hábito da leitura. Nos estandes, 120 editoras participam do evento. Por trás da realização, 380 maricaenses foram contratados e passaram por um treinamento para atuar na Festa, nos segmentos de logística, tesouraria, caixa e produção. A previsão é de receber cerca de 40 mil alunos e no total, um público de 100 mil pessoas.

“Aqui o aluno pratica liberdade de escolha da literatura que ele vai querer ler. Ele pratica educação financeira, pratica a inclusão, então isso aqui é cidadania na veia.”, explicou o integrante da Associação Brasileira de Difusão do Livro Roberto Leal.

O grande homenageado deste ano na FLIM será o cantor, compositor e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) Gilberto Gil. O artista ganhará uma arena com o seu nome na festa e estará presente no evento na próxima sexta-feira (22), às 15h, fazendo um discurso para o público.

A programação da 8ª Festa Literária Internacional de Maricá inclui palestras, debates e rodas de conversa com escritores, convidados, professores e filósofos. E a Flinzinha, parte da feira destinada para os pequenos leitores, tem atrações como a cantora Bia Bedran, Ana Botafogo, Passinho Carioca e Aventureiros de Luccas Neto.

Nas primeiras horas da festa literária, o evento já vem conquistando a aprovação do público. Segundo a professora de educação física Kellen Andrade, de 30 anos, essa edição pode ser considerada uma das melhores. “O ano passado foi muito menor, né? Era mais calor, muita gente, esse ano eles dividiram o espaço das crianças e dos maiores, ficou muito melhor. Puderam aproveitar mais esse espaço aqui. Ficou mais fresco, mais espaçoso, muito bom.”

A professora marca presença pela terceira vez no evento e desta vez, veio acompanhar o filho, aluno da rede municipal de ensino de Maricá. “Ele tá fazendo a festa. Já comprou vários livrinhos de desenhar, de lousa mágica. Ele ama, e eu acredito que isso ajuda as crianças a resgatar a leitura.” contou.

Junto com os alunos, os docentes também estão empolgados com as programações e a experiência proporcionada pelo evento. De acordo com a diretora da E. M Rynalda Rodrigues da Silva, Cristina Apolinário, a edição prometeu e cumpre um olhar mais atento às crianças. “Essa está sendo uma das melhores edições da Flim, porque tem esse espaço pras crianças, elas conseguiram comprar os livros com mais calma. Então foi bem pensado mesmo para esse público da educação infantil.”, pontuou.

De acordo com o coordenador do espaço infantil, Paulo Roberto, as crianças têm adquirido maior liberdade na hora das escolhas. “Elas chegam e vão diretamente no livro, gostou? já compram logo com o voucher delas. Quando elas não gostam, vão procurando, mas ficam à vontade para escolher o livro que querem adquirir.”

Segundo o coordenador, os livros que fazem mais sucesso no universo infantil são os que têm brinquedos e os de colorir.

O assunto é: Multiculturalismo

Sob o tema ‘Multiculturalismo’, a FLIM terá mesas sobre o papel da mulher, cultura indígena, raça, educação, esporte, religião, música e inclusão, entre outros. Grandes nomes da literatura e da cultura estarão reunidos no evento, como Ondjaki, autor premiado de Angola; Nei Lopes; Rossandro Klinjey; Hélio de La Peña; Adriana Calcanhoto; Edney Silvestre; Frei Betto; Pastor Ed René; Eliseu Banori, de Guiné-Bissau; Maria Chocolate; e cerca de 50 escritores de Maricá.

Além de palestras e rodas de conversa, a FLIM terá apresentações de artistas locais e da música nacional. Nos 13 dias de evento passarão pelo palco grandes nomes, como Adriana Calcanhoto, Zelia Duncan, a banda Maneva, a banda o Teatro Mágico e a cantora maranhense Flávia Bittencourt. Os shows são gratuitos.

Campanha de vacinação

A Secretaria de Saúde de Maricá aproveita a mobilização causada pelo evento para conscientizar o público e garantir a atualização da vacinação contra a Covid-19, uma vez que o número de testes positivos voltou a crescer na região.

Na Tenda Literária, uma equipe de saúde da prefeitura aplica vacinas contra a doença em qualquer pessoa que tiver interesse, não necessitando ser morador da cidade. Adultos recebem a dose bivalente de segunda a sexta, das 9h às 16h, e o público infantil a dose comum aos sábados e domingos, no mesmo horário. É necessário apresentar comprovante de doses anteriores (adultos) e cartão de vacinação (crianças), além de um documento com foto.

Festa Literária Internacional de Maricá – FLIM

Data: de 19 de setembro a 1º de outubro de 2023

Horário: 8h às 20h

Endereço: Praça dos Gaviões - Itaipuaçu - Maricá