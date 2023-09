Quarto dia de FLIM tem homenagem a Gilberto Gil e show de Adriana Calcanhoto

O quarto dia da 8ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), que abre o primeiro final de semana do evento realizado na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, atraiu um grande público nesta sexta-feira (22), em Maricá. Isso porque o grande homenageado da Festa, o artista Gilberto Gil, esteve presente nesta tarde na FLIM, com direito a um breve discurso e um pocket show.

Enquanto a chegada de Gil não era anunciada, a animação não cessou entre os frequentadores da festa. “Tô achando o máximo, eu sempre venho, mas achei melhor a segurança, hidratação, tem aguinha, informação, tá tudo muito bem organizado. Eu vim com intenção de um horário, mas como o evento tá muito legal, eu tô ficando.” vibrou a moradora de Maricá, Maria Inês Azeredo, de 45 anos.

Para o escritor Euclides Gomes, de 68 anos, o evento tem cumprido com aquilo que prometeu: “Eu gosto de escrever, mas eu ganho mais prazer mesmo sabendo que o livro é pra criançada, né? Maricá fez uma festa literária voltada pra criança com o objetivo de incentivar a leitura a semana inteira, eu acho muito legal.”

Grande homenageado

Gil subiu ao palco um pouco depois do horário previsto, por volta das 17h, porém nada que pudesse desmotivar a multidão que o aguardava. Ao seu lado, ficaram autoridades políticas da região e uma estudante de 14 anos da rede municipal de Maricá que venceu um concurso de redação.

Ana Cláudia, a campeã da competição com o tema ‘Multiculturalismo’, recebeu o prêmio da concurso, um vale de dois mil mumbucas literárias para a compra de livros, e um livro autografado das mãos do artista.

O imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) recebeu uma moção de aplausos do município. O Secretário de Educação da cidade, Marcio Jardim, também aproveitou para anunciar a criação inédita da Cátedra Gilberto Gil, da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Antes de Gil discursar, o Prefeito de Maricá, Fabiano Horta, enfatizou um pouco o significado da homenagem ao artista. “A imortalidade de Gil presente aqui a simbolizar com toda força e com todo espírito humano de quem compreende que é na contradição humana, de quem compreende que é na diferença humana, e quem compreende que é na diversidade, que mora o sentido da grande unidade daquilo que a gente chama de humanidade.”

Em seguida, o artista recebeu presentes simbólicos da cidade das mãos de Horta. Foi dedilhando os acordes de “Andar com Fé”, um dos sucessos da sua discografia, que o cantor saudou as pessoas presentes na festa literária. Além dessa, o público também vibrou em coral com a obra “Toda Menina Baiana”.

A FLIM abriu seus portões para receber os visitantes às 8h, mas as atrações convidadas marcaram presença na parte da tarde.

O imortal da Academia Brasileira de Letras (IBL), Gilberto Gil, falou ao público às 17h. Já a roda de conversa ‘Vozes, Identidade e Transformação’ com o músico e escritor Nei Lopes, o escritor e quadrinista Estevão Ribeiro e a escritora e jornalista Eliana Alves Cruz, começou às 18h. Para fechar o dia, a cantora Adriana Calcanhotto iniciou sua apresentação às 20h30.

A expectativa da organização é de que mais de 80 mil pessoas passem pela Festa Literária nos 13 dias seguidos de evento. Vale lembrar que a entrada da FLIM é gratuita e todos os públicos são convidados para os próximos nove dias de evento.

Confira a programação completa desta sexta-feira (22) e deste final de semana:

Sexta-feira (22/09)

17h - Gilberto Gil, grande homenageado da FLIM

18h30 - Roda de Conversa - Vozes, identidade e transformação (Nei Lopes; Estevão Ribeiro; Eliana Alves Cruz.)

20h30 - Adriana Calcanhoto

Flinzinha - Manhã e tarde: Lekolé

Sábado (23/09)

16h - Ciranda Literária com imortais da Academia Brasileira de Letras (Rosiska Darcy de Oliveira; Antônio Torres; Antonio Carlos Secohin; Godofredo de Oliveira Neto)

18h - Roda de Conversa - Caminhos da transformação: leitura, literatura e seus impactos na periferica)

20h30 - Zélia Duncan

Flinzinha - Manhã:

Mangueira do Amanhã / Tarde: Naná Martins

Domingo (24/09)

18h - Roda de Conversa - Telas literárias entre Brasil e África (Biseu Bancri - escritor de Guiné-Bissau; Rodrigo Santos; Sandra Gurgel)

20h30 - Caçula

Flinzinha - Manhã: Animação Colmeia/ Tarde: Neusa Rodrigues Oficina de Carnaval