Vacinação contra a covid-19 disponível na FLIM, em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a vacinação contra a covid-19 na Festa Literária Internacional de Maricá, a FLIM. Os adultos maiores de 18 anos e adolescentes de 12 anos ou mais imunossuprimidos ou com comorbidades podem receber a dose da vacina bivalente diariamente, de 9h às 16h, no estande da saúde. Já as crianças de 6 meses a 11 anos podem receber o imunizante no sábado (30) e domingo (01), das 9h às 16h, no mesmo local.

A vacina contra a covid-19 vai estar disponível até o último dia da FLIM, no domingo (01/10). Na primeira semana do evento, mais de 400 adultos e adolescentes com comorbidades ou imunossupressão foram imunizados com a bivalente, que protege contra a subvariante Eris (EG.5) 75 crianças também receberam a dose contra a doença e estão em dia com a vacinação.

Para receber o imunizante, é necessário que a pessoa tenha completado o esquema primário ou recebido a última dose de reforço em um intervalo de 4 meses. Além disso, precisa apresentar um documento com foto e a carteirinha de vacinação ou o app ConectSus. No caso das crianças, também devem estar acompanhadas de um responsável legal. Adolescentes com comorbidades ou imunossuprimidos devem apresentar um laudo médico que comprove a situação de saúde.

Confira outros locais de vacinação

Adultos e adolescentes, de segunda a sexta-feira

USF Central: Rua Clímaco Pereira, n° 241,Centro (9h às 18h)

USF Jardim Atlântico: Rua 36, lote 01, quadra 206, Itaipuaçu (9h às 18h)

USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho (9h às 16h)

USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã (9h às 16h)

USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n, São José do Imbassaí (9h às 16h). Crianças de seis meses a 11 anos. Terças-feiras

USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n (ao lado do DPO). (9h às 18h). Quintas-feiras

USF Elenir Umbelino de Mello: Rua Ary Spíndola, quadra A, lote 352, Flamengo. (9h às 16h)

