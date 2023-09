Filme de Claudinho & Buchecha terá pré-estreia com tarde de autógrafos em SG

Evento com cantor acontece de forma gratuita no Pátio Alcântara - Foto: Divulgação

O cantor Buchecha fará uma tarde de autógrafos e fotos com fãs no Alcântara, em São Gonçalo, no mesmo dia da pré-estreia oficial de sua cinebiografia, "Nosso Sonho: A História de Claudinho & Buchecha", que acontece no São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, na próxima quarta-feira (20/09).

Antes do lançamento do filme - que conta a história da dupla gonçalense que fez sucesso com o funk melody no final dos anos 90 -, Buchecha e o elenco do filme estarão no Shopping Pátio Alcântara, na quarta, para tirar fotos e dar autógrafos aos fãs, em um evento gratuito marcado para acontecer a partir das 14h30.

Também na quarta (20/09), às 20h30, na sala 6 do Cinépolis, no São Gonçalo Shopping, acontece a primeira exibição do filme, na cidade-natal da dupla. Os ingressos para a pré-estreia já estão à venda pelo portal ingresso.com.



Estrelado por Juan Paiva e pelo ex-BBB Lucas Penteado, o filme conta a história de superação da dupla pelo ponto de vista de Buchecha, passando se suas origens humildes em SG e pelo processo de criação de alguns dos principais hits da dupla. A direção é de Eduardo Albergaria.