Pátio Alcântara celebra 10 anos de história e conquistas com grandes shows e promoção especial

Para comemorar dez anos de uma trajetória de conquistas e sucessos, o Pátio Alcântara preparou dois grandes shows com artistas consagrados da região: Buchecha e Pagode do Adame vão movimentar o mês de setembro.

Com o mote Há Dez Anos Marcando a sua História, o shopping lança, dia 01, a promoção Compre e Ganhe e, a cada R$ 250 em compras, o cliente receberá um par de ingressos para o show que o cantor Buchecha fará, dia 15, na varanda do Pátio.

O show, que vai relembrar grandes sucesso da dupla Claudinho e Buchecha, terá início às 20h. Além disso, cada cliente contemplado com os ingressos receberá um copo personalizado comemorativo do shopping, para eternizar essa celebração. É importante destacar que os ingressos são limitados a um CPF.



As comemorações não param por aí! No dia seguinte, 16 de setembro, o Pátio Alcântara continuará celebrando seus dez anos com um show gratuito do Pagode do Adame. A apresentação será às 19h. Eles vão cantar seus grandes sucessos, como “Dá Seu Jeito” e “O Amor Não Tem Culpa”.

Esses dez anos são uma conquista para todos nós, do Pátio Alcântara. Uma jornada que não seria possível sem os clientes que nos acompanham todo o tempo. Esse presente é para eles”, conta Fernanda Benayon, Coordenadora de Marketing do Pátio Alcântara.

SERVIÇO:

Promoção Compre e Ganhe – Show do Buchecha: De 1º a 14 de setembro – Dois ingressos + 1 copo personalizado limitados a um CPF)

Show Buchecha: Dia 15 de setembro, às 20h.

Show Pagode do Adame: Dia 16 de setembro, às 19h.

Local: Varanda do Pátio Alcântara.

(Ingressos limitados, sujeitos à capacidade do local.)

PÁTIO ALCÂNTARA:

Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ

Confira pelo site do Pátio Alcântara neste link.