Confira a programação cultural da semana em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo segue com a programação de aniversário da cidade. Nesta semana, as atrações são variadas e para todos os públicos, com humor, teatro e muita arte.



O Teatro Municipal recebe a “Segunda do humor gonçalense”, com Biano de Souza, Duca, Kiko Oliveira e Raphael Carvalho; o “Som das Terças”, com Débora O’Jeda; o Dia do Teatro Acessível; Yuri Gofman em “Tá todo mundo ruim da cabeça”; e Núcleo de Movimento Letícia do Carmo – “I. a BOX”.

Na quarta-feira (20), o cantor gonçalense Buchecha vai realizar uma tarde de autógrafos, com o ator Lucas Penteado, referente ao lançamento do filme "Nosso Sonho", que conta a história da dupla Claudinho e Buchecha.

Ainda dá tempo de conferir a exposição itinerante “Meu Lugar”, na Praça Chico Mendes, no Raul Veiga. Com visitação gratuita de quarta a domingo, das 10h às 17h, a mostra, realizada pelo Museu de Arte do Rio (MAR), em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, conta com mais de 90 obras, de 40 artistas, entre eles gonçalenses, que fazem o público pensar os sentidos do habitar no Estado do Rio.

Confira a programação de aniversário nesta semana:

. 18 de setembro (segunda): Segunda do humor gonçalense, às 20h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 19 de setembro (terça): Dia do Teatro Acessível, das 8h às 17h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 19 de setembro (terça): Som das Terças, às 19h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 19 de setembro (terça): Exposição de arte “Como São Gonçalo cabe em seu coração”, das 9h às 17h

Na Secretaria de Educação, que fica na Tv. Uricina Vargas, 36, Alcântara;

. 20 de setembro (quarta): Tarde de autógrafos com Mc Buchecha e Lucas Penteado, às 15h

No Pátio Alcântara, que fica na Rua Carlos Gianelli, s/n, Alcântara;

. 20 de setembro (quarta): Yuri Gofman em “Tá todo mundo ruim da cabeça”, às 20h

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 21 de setembro (quinta): Núcleo de Movimento Letícia do Carmo – “I. a BOX”, às 20

No Teatro Municipal de São Gonçalo, que fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro;

. 22 de setembro (sexta): Tradicional desfile cívico-militar no Centro da cidade, a partir das 8h.