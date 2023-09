Exposição mostra São Gonçalo do alto em comemoração a aniversário

No mês em que a cidade de São Gonçalo completa mais um ano de emancipação, será realizada a 2ª edição da Exposição 'São Gonçalo do Alto', em uma galeria no bairro do Mutuá. Com curadoria de Adelino Góes, o espaço recebe as obras do artista e fotógrafo gonçalense DiMCarvalho.

Serão 10 quadros que retratam a cidade por diversos ângulos, propõem um novo olhar para o município e fazem um resgate ao sentimento de pertencimento. A mostra fica disponível para visitação a partir das 19h da próxima sexta (22), dia do aniversário da cidade.

A exposição deste ano contará também com a participação dos fotógrafos Bruno Ramalho, Carlos Baldan, Jonnathan Smith e Marlon Vieira (Lom Fotógrafo). Todos trarão seu olhar e compartilharão suas experiências com a fotografia expondo temas variados.

Serviço:

2ª edição da Exposição 'São Gonçalo do Alto'

Local: Arte Galeria Box 2012 e Estante Comunitária Carolina Maria de Jesus

Endereço: Avenida 18 do Forte, 307 - Mutuá - São Gonçalo

Visitação: a partir do dia 22 de setembro (sexta-feira), às 19h