Poeta de SG lança livro infantil no Partage neste sábado (19)

O escritor e poeta Pedro Garrido realiza, neste sábado (19), mais um lançamento do livro infantil 'Pedrinho e o cão brabão', às 17h, no Partage Shopping, em São Gonçalo.

O lançamento faz parte da programação do Dom Sarau, que acontece na Praça de Alimentação do mall. A produção cultural é de Ligia Helena Carvalho.

Autor de "(Uni)verso", "Duo" e "Teshuvá", Pedro Garrido explica que começou sua carreira como escritor publicado há relativamente pouco tempo. "Pedrinho e o Cão Brabão", publicado pela editora Midnight Kiss, marca sua primeira passagem pelo universo da literatura infantil, após publicações de livros de poesia e crônicas.

"É tudo muito novo para mim. Os três livros que tenho, anteriores, foram lançados de dois anos para cá. Cada dia é um desafio novo. Esse livro infantil nem estava nos meus planos, surgiu de uma conversa entre amigos. Estava conversando com no trabalho com algumas colegas sobre histórias que a gente já viveu e contei a minha. Elas sugeriram que isso 'daria um livro'", contou o autor em entrevista a OSG.

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425, Centro.

