Autor gonçalense lança livro infantil inspirado por história pessoal nesta quinta (13)

Acontece na tarde da próxima quinta-feira (13) o lançamento do livro "Pedrinho e o Cão Brabão", do autor gonçalense Pedro Garrido. Inspirado em uma memória do escritor, a obra destinada ao público infantil será lançada em um evento no Centro Cultural George Savalla Gomes, no Zé Garoto, em São Gonçalo.

Em conversa com OSG, Pedro contou que a história surgiu a partir de uma experiência pessoal que ele teve com o cachorro de estimação de um vizinho. No livro, o protagonista Pedrinho ultrapassa "os muros grandes" e as placas de "perigo: cão bravo" da casa de seu vizinho e acaba se deparando com o Cão Brabão do título: um pequeno pinscher.

A partir da cena, o projeto propõe, de uma maneira lúdica, a forma como pequenos eventos traumáticos na infância podem seguir ferindo indivíduos em frente. "A frase final do livro é: 'Todo adulto machucado é uma criança assustada'. Uma criança assustada que não seja bem tratada, bem compreendida em um momento de susto pode se tornar um adulto ferido emocionalmente. Essa é a mensagem, uma lição que talvez sirva também para adultos", conta o escritor e pedagogo.

Autor de "(Uni)verso", "Duo" e "Teshuvá", Pedro explica que começou sua carreira como escritor publicado há relativamente pouco tempo. "Pedrinho e o Cão Brabão" marca sua primeira passagem pelo universo da literatura infantil, após publicações de livros de poesia e crônicas.

"É tudo muito novo para mim. Os três livros que tenho, anteriores, foram lançados de dois anos para cá. Cada dia é um desafio novo. Esse livro infantil nem estava nos meus planos, surgiu de uma conversa entre amigos. Estava conversando com no trabalho com algumas colegas sobre histórias que a gente já viveu e contei a minha. Elas sugeriram que isso 'daria um livro'", relembra.

Dialogar com um público mais novo, ele confessa, foi, por sua vez, um desafio à parte: "Foi totalmente inesperado, porque também não sabia se alcançaria esse público. Porém, como eu já tinha feito participações em feiras de escolas no passado, eu percebi que poderia alcançar esse público se tivesse um conteúdo para eles".

A cerimônia de lançamento contará com um momento para autógrafos. O evento está marcado para acontecer de 14h às 17h desta quinta-feira (13), no Centro Cultural George Savalla Gomes Palhaço Carequinha, anexo à Câmara dos Vereadores. O espaço fica localizado na Rua Doutor Francisco Portela, n° 2814, no Zé Garoto.