São Gonçalo promove festival de dança no SG Shopping

Na próxima terça-feira, 22, terá início o Festival de Dança São Gonçalo, a partir das 19 horas, no São Gonçalo Shopping. O evento, que tem o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, acontece na praça da alimentação do shopping. Serão três edições do festival, nos dias 22 de agosto, 24 de outubro e 15 de dezembro, sempre das 19h às 21h, com entrada gratuita.

Em cada edição, haverá a apresentação de cinco grupos de escolas de dança, selecionadas pela Secretaria de Turismo e Cultura, interpretando números de diferentes ritmos e coreografias, como danças urbanas e de salão, balé clássico, jazz dance, sapateado, dança do ventre e estilo contemporâneo.

Serão 15 apresentações por cada dia. Já estão confirmadas as apresentações das escolas Attitude Escola de Artes, Centro Cultural Bia Barros, Projeto Social Resplandecer, Studio Art Dance, Animus Espaço e Movimento. O evento é uma parceria do Shopping São Gonçalo com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.