Maricá: Cine Henfil terá programação especial neste fim de semana

De hoje a domingo (20), o Cine Henfil apresenta filmes para todas as idades. Além da programação da Mostra Competitiva da 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, também será exibido, em horário especial, sessões do Festival de Cinema Infantil.

No dia 23 de julho, começou a votação popular pela internet para que o público eleja seu filme entre os longas brasileiros finalistas de ficção (drama e comédia) e documentário do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. Assista os filmes gratuitos no Cine Henfil, escolha o seu favorito e vote no site www.academiabrasileiradecinema.com.br.

Confira a programação:

18/08 – SEXTA-FEIRA

17h – Mostra de Cinema Infantil - Vários curtas

19h – Grande Prêmio do Cinema Brasileiro – “Clarice Lispector – A Descoberta do Mundo” (1h 44min) - Depoimentos e entrevistas oferecem um panorama afetuoso sobre a escritora e ícone Clarice Lispector. Classificação etária 10 anos.

19/08 – SÁBADO

15h – Mostra de Cinema Infantil - Vários curtas

17h – Grande Prêmio do Cinema Brasileiro – “Kobra Auto-Retrato” (1h 24min) - – O documentário levanta questões que vão desde as violências nas ruas até preconceitos vividos no Brasil ao apresentar a trajetória de Kobra, um dos artistas de rua mais famosos do mundo. Classificação etária 10 anos.

19h – Grande Prêmio do Cinema Brasileiro – “A Jangada de Welles” (1h 15min) - O jangadeiro Manuel Jacaré foi tragado pelo mar quando Orson Welles filmava "It's All True" em 1942. O fato evoca memórias da ditadura do Estado Novo, da Segunda Guerra, da luta de pescadores cearenses por direitos trabalhistas e por moradia no seu espaço tradicional - alvo de especulação imobiliária. Classificação etária 10 anos.

20/08 – DOMINGO

15h – Mostra de Cinema Infantil - Vários curtas

17h – Grande Prêmio do Cinema Brasileiro – “O Presidente Improvável” (1h 40min) - O filme conta um pouco sobre a trajetória do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Através de materiais de arquivos e reflexões sobre sociologia, ciência política e vida pública, o sociólogo comenta sobre temas atuais e importantes. Classificação etária 10 anos.

19h – Grande Prêmio do Cinema Brasileiro – “Amigo Secreto” (1h 30min) - Em 2019, um vazamento de conversas entre várias autoridades do Brasil abala a credibilidade da Operação Lava Jato. Em meio à crise, quatro jornalistas acompanham os desdobramentos do caso, numa sequência de situações que coloca a democracia brasileira em risco. Classificação etária 12 anos.

Sobre o cinema

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP), o Cinema Público Municipal Henfil tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo. O Cine Henfil funciona de terça a domingo, com sessões infantis e adultas.

O CECIP – Centro de Criação de Imagem Popular é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e não-partidária, que desde 1986 se dedica ao fortalecimento da cidadania por meio da educação e da comunicação.

Serviço:

Cinema Público Municipal Henfil

Exibição de Curtas Infantis Nacionais e Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

De sexta a domingo, gratuito.

Rua Alferes Gomes, 390

Centro de Maricá