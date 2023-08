Horto do Fonseca: um 'refresco' na Zona Norte de Niterói

Em meio às travessias apressadas na Alameda Boaventura, na Zona Norte de Niterói, fica situado um vasto espaço para respirar, literalmente! O ambiente arborizado do Horto do Fonseca, conhecido como o Jardim Botânico niteroiense, além de oferecer o espaço natural por todo campo de visão, combina a paisagem urbana, com o Skate ark para os radicais, oferece feira de artesanato para quem admira a cultura artesanal, orquidário para os amantes de plantas, e outras opções como parquinho, parcão, chafariz, posto de coleta e academia, para lembrá-los que é o lugar ideal para todas as idades.

As terras do atual Horto Botânico de Niterói, inicialmente, faziam parte da sesmaria (terrenos abandonados pertencentes a Portugal que foram entregues para serem ocupados) concedida ao índio Araribóia, em 1568. Para preservar a historiografia do lugar, tornou-se, em 1905, patrimônio estadual a partir da iniciativa do então governador do estado, Nilo Peçanha.

Atualmente, o Horto do Fonseca, como é comumente conhecido, recebe os cuidados e reparos da Prefeitura de Niterói, que também compartilha a gestão com a Secretária do Estado do Rio de Janeiro de Agricultura, Pecuária e Pesca. Segundo o coordenador cultural e de eventos Júlio Bamba é a única secretária do Rio que fica localizada fora do eixo.

Também dispõe de pistas para quem deseja fazer uma caminhada matinal | Foto: Layla Mussi

Num primeiro momento, o espaço à direita foi ocupado por uma grande pista de skate e patins para os corajosos, integrada à pista, também fica o parquinho e o parcão, o primeiro para os pequenos e o segundo para os cãezinhos, um espaço cercado para que eles também aproveitem o passeio. Outra opção que também divide o espaço é a academia, onde parte dos moradores do bairro se direcionam para se exercitar no início da manhã e durante o dia.

Parquinho garante lazer aos pequenos | Foto: Layla Mussi

No lado oposto à pista, fica o anfiteatro, utilizado para eventos, apresentações e festas. No entanto, não é permitida a livre utilização do espaço se não estiver agendada com o setor de cultura do Horto. Próximo ao anfiteatro, também fica A Casa de Mel, comércio privado no Horto, com sabores variados do produto para quem quiser adquirir.

Mais a frente, no trajeto, fica o prédio histórico da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro que junto à Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro – RJ), inaugurou em junho deste ano no Horto, a Biblioteca Rural de Johanna Döbereiner, visando levar conhecimento sobre o setor agrário para os moradores fluminenses, especialmente para os mais jovens, por isso, servirá como um espaço de acervo bibliográfico e de palestras, oficinas e aulas escolares.

Prédio da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro de Agricultura, Pecuária e Pesca | Foto: Layla Mussi

Durante o passeio, é possível admirar as diversas espécies da vegetação nativa da Mata Atlântica. Algumas espécies são um tanto atípicas, como a árvore ‘’Pau-Mulato’’ que só pode ser encontrada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e na Amazônia. Com um tronco avermelhado, a árvore também carrega lendas consigo. Segundo a estagiária de turismo da Neltur Mariana Rodrigues, reza a lenda que aqueles que abraçam a árvore, conseguem conquistar o amor da vida.

Espécie diversas podem ser encontradas no Horto. | Foto: Layla Mussi

Caso sinta um cheiro desagradável durante o tempo no jardim, provavelmente é o cheiro exalado pela espécie Sterculia foetida, uma árvore que libera odores para atrair moscas para ser polinizada e produzir frutos. Apesar de interessante, não é a única curiosidade do Horto. No espaço também fica o espaço de coleta, uma iniciativa entre a Ecoclin e a Enel. No posto, os residentes niteroienses e de cidades adjacentes, podem levar resíduos recicláveis e receber em troca um bônus que pode ser descontado na conta de luz. Para fazer a troca, é preciso levar uma conta de luz e fazer o cadastro com o funcionário responsável pelo ponto de coleta.

Produtos que podem ser descartados e seus valores-bônus | Foto: Layla Mussi

Para os amantes de plantas, próximo ao ponto de coleta também fica o Orquidário e Bromeliário, estabelecimento de venda de plantas e flores de diferentes espécies. Além disso, pistas de caminhadas compõem o Horto para aqueles que quiserem explorar o território de 258.000 m 2 do ambiente verde.

Orquidário vende plantas e flores de diferentes espécies e alguns artigos de jardinagem | Foto: Layla Mussi

Apesar de todas essas atrações, o parque dispõe de vários espaços que podem oferecer cenários para lindas fotos e boas opções de lugares para um bom piquenique. No final do passeio, fica localizado o lindo Lago Azul, chafariz cheio de peixinhos. Visual belíssimo para encerrar a trilha. Sentiu uma fominha no fim do passeio? O restaurante Espaço Verde, que fica na entrada do Horto, oferece opções deliciosas para o almoço.

Para àqueles que têm interesse em conhecer a parte histórica do Horto do Fonseca, uma opção que pode agradar são as visitas monitoradas com a equipe de estagiários do Centro Integrado de Estudos em Hotelaria e Turismo (CIETH), que junto à Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) organizam um plano de visita que pode tornar seu passeio ainda mais agradável, caso tenha interesse é preciso agendar pelo e-mail.

Serviço

Para agendar as visitas monitoradas, entre em contato através do e-mail hortovisitamonitorada@gmail.com. Piqueniques e eventos no anfiteatro precisam ser agendados pessoalmente na Secretaria Regional do Fonseca, também localizada no Horto.

O lugar fica localizado na Alameda São Boaventura, 770, no bairro Fonseca, em Niterói. O horário de funcionamento é das 7h

Sob supervisão de Marcela Freitas*