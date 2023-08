'Machu Picchu de Niterói': onde a história se une ao lazer

O Parque Histórico Monte Bastione (PHMT) é a dica cultural da semana do SÃO GONÇALO, mas tem também um ‘pezinho’ no famoso quadro ‘Aqui Tem História’. Situado no Complexo de Fortes Barão do Rio Branco, o parque é composto por 14 espaços culturais e tem construções iniciadas há quase cinco séculos, surgidas com o objetivo de defender a Baía de Guanabara da invasão de navios estrangeiros. Hoje, o espaço é aberto aos turistas nacionais e estrangeiros como opção de lazer, cultura e história, sendo um passeio liberado para todos os públicos.

Localizado no bairro de Jurujuba, e próximo a uma outra construção histórica, a Fortaleza de Santa Cruz, o Parque Histórico é composto por quatro fortificações: o Forte da Praia de Fora, Forte de São Luís, Forte do Pico e Forte da Tabaíba. O local está sob administração do 21º Grupo de Artilharia em Campanha (21º GAC) e tem como principal feito histórico ser o primeiro quartel a disparar um tiro de artilharia em solo italiano na Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



Local guarda muitas belezas | Foto: Filipe Aguiar

“Nós temos aqui construções, edificações que vêm do Brasil Colônia. A edificação mais antiga é de 1699 e a mais recente, de 1944. Quem vier aqui vai poder presenciar essas construções e fazer um retorno ao passado, conhecendo a história. Mas não é só sobre conhecer a história, também há o fortalecimento da cultura, o lazer pela contemplação que o espaço oferece, tendo em vista as grandes altitudes. Aqui vamos oferecer à população uma contemplação sem igual, que ao mesmo tempo que serve cultura, ajuda a solidificar a nossa identidade nacional, relembrando todo o esforço feito para virarmos o país que o Brasil é hoje”, afirma o Gestor Cultural do Parque Histórico Monte Bastione, Capitão Castricini.

PHMB tem visão de praias de Niterói | Foto: Filipe Aguiar

O passeio pelo complexo de fortes começa pelo patrimônio histórico material, localizado às margens da quadra de esportes do local. O acervo conta com obuseiros, canhões, metralhadoras e lançador múltiplo de foguetes, sendo 29 armamentos que remontam a variadas épocas e origens, bem como às participações na história do Brasil.

Vista do Forte do Pico é de tirar o fôlego | Foto: Filipe Aguiar

Em seguida, os visitantes são apresentados ao monumento em homenagem aos náufragos dos navios mercantes Baependy e Itagiba, um reconhecimento aos brasileiros mortos antes do País entrar na guerra, e ao monumento em homenagem aos integrantes do II/1º ROAUR que combateram na Itália durante a II Guerra Mundial, reconhecimento aos militares do 21º Grupo de Artilharia de Campanha que atuaram na campanha da Itália.

‘Machu Picchu’ niteroiense atrai turistas nacionais e estrangeiros | Foto: Filipe Aguiar

Depois dessa primeira parte do tour, os visitantes começam a explorar os fortes. O primeiro é o Forte da Praia de Fora, uma das fortificações mais complexas do Rio de Janeiro e que já foi considerada como uma defesa complementar da Fortaleza de Santa Cruz da Barra. Esse forte defendeu a Baía de Guanabara no período da Revolta da Armada até o ano de 1920.

Depois de conhecer o Forte da Praia de Fora, os visitantes começam a caminhada que leva ao Forte de São Luís. Passando pela Área de Proteção Ambiental (APA) do Morro do Morcego, que conta com a presença de anfíbios, répteis, aves e mamíferos na região, como lagartos teiú, jiboias, jararacas, tatus, cotias etc, os turistas fazem um percurso de, aproximadamente, 1.800 metros, que pode ser feito a pé ou de carro.

O Forte de São Luís fica a 180 metros acima do nível do mar. O início da ocupação desse local aconteceu em 1567, com o estabelecimento de um Posto de Observação da Bateria Nossa Senhora da Guia. A sua construção efetiva ocorreu no período de 1769 a 1775, por ordem do Vice-Rei do Rio de Janeiro, D. Luís de Almeida - 2° Marquês do Lavradio, para a proteção diante de uma possível invasão espanhola.

O início da ocupação desse local aconteceu em 1567 | Foto: Filipe Aguiar

O Forte foi desativado em 1811 e, em 1831, sua guarnição passou a integrar o Comando da Fortaleza de Santa Cruz da Barra. É nesse local que fica a “Machu Picchu Niteroiense”, local perfeito para fotos 'instagramáveis' por conta das suas ruínas históricas parecidas com a do famoso ponto turístico do Peru.

O próximo e último forte da visita é o Forte do Pico. Sua construção teve início em 1913, no governo do Presidente Marechal Hermes da Fonseca. Este local foi utilizado, desde o século XVI, para vigilância da cidade do Rio de Janeiro. Localizado a 227 metros de altitude, sete a mais que o Morro da Urca, tem um campo visual de 360° graus que é considerado um dos 50 melhores pontos de observação panorâmica do mundo. Do forte, avista-se a Baía de Guanabara, a orla marítima do Rio e pontos turísticos, tais como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e as praias da Zona Sul carioca.

Do forte, avista-se a Baía de Guanabara, a orla marítima do Rio e pontos turísticos, tais como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e as praias da Zona Sul carioca. | Foto: Filipe Aguiar

Os visitantes podem explorar o local em duas visitas guiadas diárias, às 10h e às 14h, de terça a domingo. O tour é feito na companhia de um militar que explica os detalhes históricos que envolvem o parque, além de garantir que o local seja preservado. Como uma grande parte do PHMB está em local aberto, é recomendado que os turistas usem roupas leves, passem protetor solar e levem suas garrafas d'água. Caso no dia de passeio a temperatura esteja mais baixa, um casaco pode ser necessário.

Os visitantes podem explorar o local em duas visitas guiadas diárias | Foto: Filipe Aguiar

Não esqueça de levar seu celular ou câmera fotográfica para capturar as belas paisagens e enquadramentos proporcionadas pelo passeio. Binóculos também podem ser uma boa pedida, afinal há muito a ser visto do alto dos Fortes. Mas caso você não tenha, não se preocupe, há monóculos disponíveis em pontos fixos para os visitantes.

O Parque Histórico Monte Bastione está localizado na sede do 21º Grupo de Artilharia de Campanha, na Alameda Marechal Pessoa Leal, 265, no bairro de Jurujuba, em Niterói. A visitação é aberta ao público, com visita guiada mediante pagamento de ingresso (R$ 10), havendo gratuidade para militares e seus familiares, escolas, pessoas com deficiência, idosos acima de 60 anos e crianças menores de 12 anos, bem como meia entrada para estudantes, mediante comprovação, e menor de idade, acompanhado por seu responsável legal.

O Parque Histórico Monte Bastione está localizado na sede do 21º Grupo de Artilharia de Campanha | Foto: Filipe Aguiar

A visitação poderá ser realizada trajando bermuda e camiseta, sendo proibido o uso de traje de banho. Para mais informações, é possível entrar em contato com o PHMB através do número (21) 3611-4205.