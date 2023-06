Espaço para trilhas e apreciação da natureza: conheça o Parque da Cidade!

A dica para o fim de semana é especialmente para os amantes da natureza que ainda não conhecem o Parque Municipal Natural de Niterói, PARNIT ou como é comumente conhecido, Parque da Cidade. Fundado em 1976 no alto do Morro da Viração, sobre uma altitude de 270 metros, o parque possui uma extensão de 149.388,90 m² e é tida como unidade de conservação de proteção integral que inclui em seus limites, áreas ambientalmente protegidas.

O Parque da Cidade possui diversos atrativos naturais e culturais. Uma das atividades que são possíveis de serem feitas são as trilhas, para aqueles que gostam de aventura. Em suas trilhas há córregos e nascentes, como o Córrego da Viração - que pode ser observado na Trilha do Cafubá e ruínas históricas, como as localizadas na Trilha dos Platôs, na Trilha Colonial, na Trilha do Bosque dos Eucaliptos e na Trilha dos Mirantes do Cunhambebe e da Tapera.

Trilhas

As trilhas também possuem diferentes níveis de dificuldade que se entrecruzam ou se sobrepõem umas às outras. Para os trilheiros mais experientes são indicados o Circuito Temiminó, a Travessia São Francisco x Cafubá e a Travessia Tupinambá que possuem maior extensão e variabilidade altimétrica, sendo percursos desafiadores. Além disso, o parque também conta com trilhas de dificuldade leve e moderadas.

Fauna e flora

Durante os percursos, é possível se chocar com outra atração do parque, a oportunidade de encontrar com animais silvestres nativos da Mata Atlântica, que já estiveram na lista de animais com risco de extinção. A vegetação, fauna e flora da Mata Atlântica proporcionam uma maior variedade de espécies, como o bicho-preguiça, o tamanduá-mirim, o tatu-galinha, a jibóia, o sapo-cururu e a jaçanã que pode ser observada na Trilha da Ilha do Pontal, também indicada para a realização de atividades de educação e interpretação ambiental.

Além das espécies da fauna, vegetações relevantes também marcam presença pela espécie nativa do parque, como pau-ferro na Trilha dos Mirantes da Lagoa, o cajá-mirim na Trilha da Pedra do Santo Inácio e o pau-brasil na Trilha dos Blocos.

Paisagens

Mesmo para aqueles que não optarem pelas trilhas, a oportunidade de admirar as vistas por um espectro diferente para Niterói não se restringe. É possível ter a visão panorâmica a partir das duas pistas de voo livre dispostas no alto do parque. Onde os praticantes costumam aproveitar o esporte. Outra atividade também praticada nas pistas dispostas do parque é o mountain bike, e pede atenção para aqueles que por ventura, estejam trafegando pelo espaço da pista, para que não seja alvo sem querer de um dos ciclistas que passam em alta velocidade.

Estrutura do PARNIT

Além da estrutura nativa que por si só encanta, o parque também conta com o Bistrô Parque para aqueles que desejam tomar um café admirando a paisagem natural, ou para aqueles que optarem por almoçar, o bistrô também oferece opções, todas à la carte.

O parque possui espaços que também sugerem ótimas oportunidades para piqueniques, além de sala de exposição com maquetes que representam a extensão do parque, playground para as crianças e banheiros.

Serviço

O parque fica localizado na Estrada da Viração, s/ nº, no bairro São Francisco, em Niterói. A entrada no parque é gratuita. Para chegar, as opções são permitidas para carro e vans. Há estacionamento no local, mas não muito grande. Com a sinuosidade das estradas não é possível a circulação de ônibus.

