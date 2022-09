Fim de semana de sol em Niterói? Saiba os melhores locais para curtir o dia

Setembro chegou e com ele veio a esperança de um tempo mais firme e agradável. Em poucas semanas, a primavera chega oficialmente e o tempo predominantemente frio e chuvoso do inverno darão adeus.

O São Gonçalo preparou um guia para você curtir os dias mais ensolarados e com temperaturas mais altas da estação das flores com a família e amigos em Niterói.

Entre as indicações de passeios, estão as praias de Icaraí e São Francisco, o Campo de São Bento, O Museu de Arte Contemporânea e o Solar do Jambeiro.

Confira essas e outras dicas abaixo:

Parque das Águas

O Parque Municipal Eduardo Travassos é também conhecido como Parque das Águas e fica localizado no centro da cidade. A área, revitalizada em parceria com a concessionária de água e esgoto da cidade, tem 32 mil metros quadrados e abriga o maior reservatório de água de Niterói, com capacidade para 9 milhões de litros.

A fisioterapeuta Ana Maria Borges, de 69 anos, gosta de levar seu filhote de quatro patas para passear no Parque das Águas, no Centro de Niterói. | Foto: Layla Mussi

A fisioterapeuta Ana Maria Borges, de 69 anos, costuma visitar o parque com frequência e relata que muitas pessoas utilizam o espaço para realizar piqueniques, aniversários, para descansar no horário de almoço.

"O bom daqui é que perto de tudo. É uma área de lazer muito confortável. Sempre que eu posso eu venho passear também com meu cachorro", conta.

O Parque das Águas é uma das poucas áreas de lazer do Centro e possui academia ao ar livre, jardim sensorial, brinquedos para as crianças, auditório e um elevador panorâmico.

O local conta com acessibilidade, tem elevador para pessoas com deficiência, idosos ou pessoas com carrinho de bebês e também piso tátil, para pessoas com deficiência visual.

-----

Localização: Rua Vladimir Alves Machado, s/nº – atrás do Centro Empresarial Tower

Funcionamento: de terça a domingo, das 7h às 16h.

Entrada gratuita

Solar do Jambeiro

O Solar do Jambeiro é uma casa de cultura com uma bela arquitetura e um extenso jardim. Localizado no bairro do Ingá, recebe as mais diversas manifestações artísticas e culturais, como exposições, apresentações teatrais e musicais, seminários e cursos, entre outras.

O Solar do Jambeiro é uma ótima opção para quem busca tranquilidade e lugares mais vazios. | Foto: Layla Mussi

Uma de suas principais atrações é a própria edificação: a construção do século XIX é reconhecida pelos estudiosos em história da arquitetura como um dos mais notáveis exemplos de arquitetura residencial de matriz portuguesa.

Além disso, o jardim é outro elemento que se destaca, não só pela sua amplitude, mas também pela variedade das espécies vegetais, entre as quais o jambeiro que dá nome ao Solar.

A estudante de história Bárbara Soares, de 23 anos, trabalha na equipe do espaço e ressalta a tranquilidade do espaço como um dos pontos fortes.

"A gente tem um belo jardim, onde muitas crianças vem para brincar, fazer piquenique. Também temos a parte de dentro, com uma casa histórica, que chama atenção pela sua arquitetura com referências europeias", diz Bárbara.

O Solar do Jambeiro também conta com visitas guiadas e com eventos culturais que são na maioria das vezes gratuitos para o público.

Em frente ao Solar, tem um outro espaço cultural que também é digno de visitas. O Museu Janete Costa de Arte Popular tem como objetivo ampliar a divulgação da cultura popular brasileira.

O Museu Janete Costa de Arte Popular fica em frente ao Solar do Jambeiro e é uma boa pedida para quem quer conhecer as atrações culturais do Ingá. | Foto: Layla Mussi

Situado em dois sobrados do século XIX, com fachadas tipicamente neoclássicas, o museu leva o nome de uma das maiores pesquisadoras e especialistas em arte popular brasileira, que viveu parte de sua vida na cidade. (Funcionamento: de terça à domingo, das 11h às 16h. Endereço: Rua Presidente Domiciano, 178 – Ingá. Entrada gratuita)

-----

Localização: Rua Pres. Domiciano, 195, Ingá - Niterói | Tel: (21) 2719-9900

Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 16h

Entrada gratuita

Grupos institucionais devem agendar visita através do e-mail: adm.solardojambeiro@gmail.com (capacidade máxima, 80 pessoas)

Praias da Baía

A aposentada Mara Ferreira, de 68 anos, tem como programas preferidos caminhar e andar de bicicleta na Praia de Icaraí.

A Praia de Icaraí costuma receber centenas de niteroienses todos os dias, especialmente naqueles com dia firme e sol. | Foto: Layla Mussi

"Moro há muitos anos em Niterói. Antes, eu costumava entrar no mar, mas agora prefiro pegar sol e caminhar", conta.

A Praia de Icaraí tem opções para todos os gostos. Há quem prefira parar nos quiosques para tomar água de coco, ou quem queira aproveitar o fim da tarde para caminhar e levar o filho ou o cachorro para passear.

Há também diversas possibilidades para quem gosta de praticar esportes. Seja de forma independente, levando sua própria bola de vôlei ou futebol, raquete de frescobol, ou nas escolinhas de futevôlei, handebol, boxe, ioga etc.

Uma alternativa à Icaraí que também costuma ter uma alta frequência de visitantes é a Praia de Francisco. Com uma orla extensa e com a faixa de areia mais vazia, a praia atrai muitas famílias com crianças e casais, que procuram uma opção tranquila de lazer.

São Francisco conta com duas pracinhas, com área de brinquedos para crianças, e com diversos bares, restaurantes e vendedores ambulante, especialmente de cachorro-quente, um dos lanches mais famosos e procurados da praia.

-----

Localização: Praia de Icaraí (Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres – Icaraí, Niterói) e Praia de São Francisco (Avenida Quintino Bocaiúva- São Francisco, Niterói).

Campo de São Bento

O Campo de São Bento é a área de lazer mais popular da cidade. O principal jardim público de Niterói com cerca de 36 mil metros quadrados, está situado em Icaraí, zona sul da cidade.

A paraibana Maria de Fátima, de 54 anos, curte caminhar e passar o tempo no Campo de São Bento. | Foto: Layla Mussi

Maria de Fátima, de 54 anos, é de João Pessoa, na Paraíba, mas já vive no Rio há cerca de dez anos. A moradora de São Gonçalo trabalha em Niterói, como doméstica, e diz que gosta de passear pelo Campo de São Bento todas as sextas-feiras.

"O que eu mais gosto de fazer aqui é vir para cá [para o Campo]. É uma área de lazer muito boa para caminhar, para tomar sol, fortalecer a vitamina D", fala.

O parque público tem diversas atrações, como brinquedos gratuitos para crianças, academia da terceira idade, quadra poliesportiva, um pequeno parque de diversões, e, nos finais de semana, uma feira de artesanato.

-----

Localização: entre as Ruas Lopes Trovão, Domingues de Sá, Gavião Peixoto e Av. Roberto Silveira. Tel.: 2711-3266 (Fundação Parques e Jardins)

Funcionamento: diariamente, das 7h às 18h

Feira de Artesanato: das 9h às 15h – aos sábados, domingos e feriados

Entrada gratuita

Museu de Arte Contemporânea (MAC)

O Museu de Arte Contemporânea, inaugurado em setembro de 1996, é o mais conhecido símbolo da cidade de Niterói. Criado por Niemeyer, tornou-se um marco na arquitetura moderna mundial, sendo considerado uma das sete maravilhas do Mundo em museus pela mídia especializada.

O cuiabano Alexandre Landim, de 28 anos, escolheu o MAC como o primeiro local a ser visitado durante sua estadia em Niterói. | Foto: Layla Mussi

O arquiteto e urbanista Alexandre Landim, de 28 anos, é de Cuiabá, no Mato Grosso, e está visitando Niterói. Ele conta que uma das primeiras coisas que procurou fazer assim que chegou na cidade foi conhecer o MAC.

"Quando eu era criança assistia a um filme chamado O Noviço Rebelde, com o Didi, a Sandy e o Junior, e eles mostraram esse museu. Eu falei "meu Deus, que lugar lindo". Fiquei apaixonado e se tornou um sonho vir conhecer", revela o cuiabano.

Leandro afirma que conhecer o museu está sendo uma das melhores experiências na cidade, e que se segura para não chorar de emoção.

"Na faculdade eu estudei sobre as obras de Oscar Niemeyer. O processo criativo dele está todo aqui. É um monumento que eu conheci na minha infância, estudei na minha faculdade, e hoje eu estou aqui de frente. A sensação é indescritível", expõe.

Os visitantes podem escolher ficar só na parte externa do museu, onde é gratuito, ou também podem visitar a galeria de artes que fica localizado na parte interna, e precisa de ingresso.

-----

Localização: Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem, Niterói | Tel.: (21) 2620-2400 / 2620-2481

Funcionamento: o pátio funciona diariamente das 9h às 18h; a galeria fica aberta de terça a domingo, das 10h às 18h

A entrada é gratuita para o pátio.

Já na galeria, a inteira custa R$ 12,00 e a meia-entrada custa R$6,00 (para estudantes da rede particular de ensino, universitários, pessoas acima de 60 anos e professores, mediante apresentação da carteira profissional ou contracheque).

A entrada é franca para crianças abaixo de 7 anos; moradores de Niterói mediante apresentação do comprovante de residência; estudantes da rede pública de ensino (níveis fundamental e médio, sendo necessária a apresentação de ofício expedido pela instituição responsável na recepção do Museu); responsáveis pelos grupos de alunos, representantes da instituição de ensino de origem; e todo visitante que chegar no Museu de bicicleta.

Às quartas-feiras, a entrada é franca para todos.

Para mais informações: http://www.macniteroi.com.br/