Fim de semana e férias escolares pede passeio pelo Caminho Niemeyer!

A sugestão cultural deste fim de semana vai junto com um comunicado importantíssimo: o Caminho Niemeyer, localizado no Centro de Niterói, vai abrir diariamente durante todo o período de férias escolares.

O espaço de obras projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, é a sugestão ideal para curtir momentos de lazer ao ar livre. O pátio externo é perfeito para uma caminhada matinal, e propício para aqueles que desejam andar de bicicleta, jogar futebol. Para os mais radicais, patins e skate também se adequam muito bem ao piso liso do espaço Niemeyer.

O Caminho é um dos principais locais do mundo para aproveitar as obras arquitetônicas de Niemeyer, além de ser um espaço lindo | Foto: Filipe Aguiar

Além disso, o piquenique também é outra opção interessante para explorar o ambiente. Com vista para a Baía de Guanabara e para o Rio, admirar a vista e o pôr do sol que desenha o céu ao entardecer, são privilégios a que se tem acesso ao passear pelo local.

O Caminho Niemeyer é um equipamento cultural de grande valor arquitetônico e faz parte de um complexo de 11 quilômetros de obras do arquiteto Oscar Niemeyer, que vai até Charitas. Em 2022, o Caminho ganhou mais um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), próximo à Ilha da Boa Viagem, um dos maiores patrimônios históricos, culturais e ambientais da cidade e do estado do Rio de Janeiro, que está sendo restaurado pela Prefeitura de Niterói.

A abertura do diária do Caminho Niemeyer não pode ser permanente porque o local também sedia algumas secretarias da Prefeitura. Então, aproveite as férias escolares e desfrute deste importante espaço de lazer e cultura.



Serviço:

O local ficará aberto até o dia 28 de julho, das 7h às 19h. Neste período, o Caminho vai funcionar nos finais de semana e de segunda a sexta. O Caminho Niemeyer fica localizado na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, no Centro, Niterói.

