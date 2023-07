Fim de semana: Praia das Pedrinhas é uma boa opção em solo gonçalense

A dica para o fim de semana desta vez está direcionada àqueles que gostam de sentir a maresia. Na Praia das Pedrinhas, localizada no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, é possível ter acesso a isso, mas não para por aí. O ambiente é convidativo para aqueles que tem como significado de diversão, a contemplação de uma bela vista.

Já na entrada do local, o projeto Cidade Ilustrada, promovido pela Prefeitura de São Gonçalo, espalhou grafites nas paredes com imagens do pôr do sol e dos pescadores, que são figurinhas marcadas da região. O objetivo além de melhorar o paisagismo da cidade, cria um cenário que ajuda a render cores e um ambiente super instagramável para as fotos.

O projeto Cidade Ilustrada é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo | Foto: Filipe Aguiar

Para os papais e mamães que desejam trazer os filhos mas ficam com medo de não conseguir aproveitar o momento, o local dispõe de opções para os pequenos. Ao ar livre, fica localizada uma praça com quadra e parquinho para as crianças se divertirem enquanto os pais e responsáveis façam o mesmo.

Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Uma rua divide os lados dos quiosques, para aqueles que desejam desfrutar da gastronomia dos bares locais, eles oferecem opções de peixes, caranguejos e outras porções de petisco, que também podem acompanhar aquela cervejinha. Para os que não consomem álcool, água de coco, sucos e refrigerantes não deixam de ser opções disponíveis!

Na orla, ficam dispostas mesas para petiscar, papear ou apenas admirar a vista | Foto: Layla Mussi

De frente para os quiosques ficam distribuídas pela orla, mesas e cadeiras mais próximas do mar. Essa opção atende à vontade daqueles que desejam ler um livro, caminhar pela extensão da praia, admirar os barquinhos ou papear com a família ou amigos, enquanto assistem os desenhos paisagísticos no horizonte.

Cultura

No local, também acontecem procissões marítimas e fica localizada a Capela de São Pedro, o santo dos pescadores, simbólica para a região que também funciona como uma tradicional colônia de pescadores. Além disso, cerca de duas vezes por ano, acontecem festejos tradicionais em homenagem à Iemanjá.

Como chegar

A Praia das Pedrinhas fica localizada na Rua Sérgio Martins de Carvalho, no bairro de Boa Vista, em São Gonçalo. Você pode chegar à Praia das Pedrinhas pela Rodovia Niterói-Manilha, na altura do quilômetro 8,5, na saída 313. Já para transporte público, existem pontos de ônibus próximos, na Rua Ponta Grossa, que, caminhando, fica a menos de 10 minutos da orla.

