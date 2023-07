Férias de julho: como aproveitar gastando pouco

Julho é o mês das férias escolares e é comum que os pais se planejem para desfrutar desse momento em família. Contudo, os gastos durante esse período podem sair do controle, sendo necessário tomar cuidado diante das diversas oportunidades de lazer. Parques de diversão, idas ao shopping, lanchonetes, viagens e programações especiais de férias podem extrapolar o orçamento e gerar surpresas desagradáveis quando as aulas recomeçam.

No entanto, segundo Reinaldo Domingos, doutor em Educação Financeira, é possível aproveitar as férias sem se preocupar tanto com o bolso. Ele lista algumas dicas para não comprometer as finanças:

Defina metas e sonhos - Estabelecer metas e decidir quais sonhos serão realizados durante as férias são passos importantes para um planejamento financeiro adequado. Independentemente do tamanho desses sonhos, é essencial planejar os gastos para que não ultrapassem o orçamento disponível. Para isso, é fundamental reunir todos os membros da família e garantir que a reunião seja um momento descontraído, com a participação e consideração das ideias de todos.

Estabeleça metas para organizar seu orçamento | Foto: Divulgação

Pesquise para economizar - Após definir os sonhos, fazer uma pesquisa detalhada para encontrar opções de passeios mais em conta é a melhor escolha. No caso de pacotes de viagens, por exemplo, passagens e hospedagens nos dias de semana costumam ser mais baratas. Além disso, verifique os dias de entrada mais barata em cinemas e teatros, e aproveite a meia-entrada.

Estimule a educação financeira nas crianças - As férias podem ser uma excelente oportunidade para introduzir a educação financeira na vida dos filhos. Incentive-os a realizar seus sonhos de férias, seja uma viagem, um dia em um parque de diversões ou um passeio com os amigos. Ações simples e que fazem diferença no orçamento mensal, como tomar banhos mais curtos para economizar energia e água, reciclar o lixo ou lembrar de apagar as luzes, podem ajudar a criar um pensamento mais sustentável e contribuir para a realização dos sonhos.

Brincadeiras grátis - Existem muitas atividades que garantem diversão sem gastar muito, ou até mesmo sem gastar nada. Por exemplo, um piquenique no parque, um passeio de bicicleta, um dia dedicado à leitura, uma noite do pijama, ou até mesmo uma sessão de cinema em casa. As possibilidades são inúmeras. Descubra qual programa se encaixa melhor nos gostos dos seus filhos e tenham ótimas férias!

Passeios na cidade: conheça opções de lazer em São Gonçalo, Niterói e Maricá

Praia das Pedrinhas - São Gonçalo

A Praia das Pedrinhas, no bairro de Boa Vista, é um dos pontos turísticos mais conhecidos do município. Às margens da Baía de Guanabara, o local oferece uma das vistas mais bonitas da região e a oportunidade de conhecer um valioso elemento da cultura local em sua colônia de pescadores. Agora Patrimônio Público Cultural de Natureza Imaterial e Religioso de São Gonçalo, o tradicional “Presente de Iemanjá” também tem lugar lá.

Praça Zé Garoto - São Gonçalo

Praça Zé Garoto | Foto: Divulgação

Um lugar ao ar livre para conversar, passear com os cães e levar as crianças ao parquinho público. A Praça Estephânia de Carvalho, mais conhecida por Praça Zé Garoto, é uma opção gratuita de lazer no coração da cidade.



APA Estâncias de Pendotiba - Maria Paula - São Gonçalo

A Área de Proteção Ambiental de Maria Paula ainda é pouco explorada turisticamente quanto poderia. O local possui brinquedos para crianças, feira, equipamentos de ginástica e uma área de soltura de animais silvestres (ASAS). Fica na Rua Rigel Pacca Corrêa, funcionamento até as 17h.

Museu de Arte Contemporânea (MAC) - Niterói

Criado por Niemeyer, o MAC tornou-se um marco na arquitetura moderna mundial, sendo considerado uma das sete maravilhas do mundo em museus pela mídia especializada. Seja para contemplar a vista da Baía de Guanabara, tirar belas fotos ou visitar as exposições, o turista que vai até o famoso museu garante um ótimo passeio e um 'banho' de cultura. O MAC está localizado no Mirante da Boa Viagem, s/nº, no bairro da Boa Viagem. O pátio funciona diariamente das 8h às 19h; a galeria fica aberta de terça a domingo, das 10h às 18h. A entrada é gratuita para o pátio.

Fortaleza de Santa Cruz - Niterói

A Fortaleza de Santa Cruz é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O monumento arquitetônico militar tem suas origens ligadas a tentativa de colonização, e é considerado dos mais primorosos conjuntos de arquitetura de fortificações de todo país. Fico localizado na Estrada Enrico Gaspar Dutra, s/n, em Jurujuba. A visitação funciona de terça a domingo, das 10h às 17h, com saídas de 30 em 30 minutos.

Mirante de Itaipuaçu - Maricá

Também conhecido como Mirante da Serrinha, o lugar fica bem na divisa entre Maricá e Niterói e além de local de contemplação demarca o início da famosa trilha para a Pedra do Elefante. O local serve de acesso a trilha da Pedra do Elefante. O mirante está localizado na Estrada Francisco da Cruz Nunes, S/N, Serra da Tiririca, Itaipuaçu. A entrada é gratuita.

Castelo Shiachticas - Maricá

Ateliê e casa dos artistas plásticos e restauradores Alexandre e Rosaura Schiachticas, dispõe de um museu com peças antigas, tais como carros, utensílios, eletrodomésticos, fadas e piratas, expondo de forma lúdica todo seu acervo artístico. Fica localizado na Avenida C, S/N, 16 qd43, em Balneário Bambuí (Ponta Negra). Funciona sábado e domingo das 9h às 17h. Entrada com 1kg de alimento não perecível.

