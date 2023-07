Lazer e educação ambiental: conheça a APA de Maria Paula!

A Área de Proteção Ambiental (APA) de Maria Paula, também conhecida como APA Estâncias de Pendotiba, é a dica de lazer do SÃO GONÇALO para este final de semana. Criado em 2018 e aberto ao público desde 2020, o local surgiu para requalificar um lugar com um histórico de extrema violência e hoje se tornou um espaço de lazer, cultura e integração com a natureza no município de São Gonçalo.

Na Unidade de Conservação Municipal, que possui um perímetro total de 9,3 km, os cidadãos podem usufruir da academia ao ar livre, das trilhas, do parquinho infantil, do gramado, do mirante e do grande espaço asfaltado para a prática de esportes. No local, é possível andar de bicicleta, skate, patins e até carrinho de rolimã.

E para quem está buscando um local para aniversários, piqueniques, brincadeiras e até chá revelação, a APA também é uma opção. O visitante que quiser utilizar as mesas disponíveis pode realizar um agendamento através do e-mail agendamentoapamp@gmail.com, porém para o uso do gramado para eventos não é necessário marcar. O espaço tem banheiros e bebedouro, mas lembre-se de levar seu copo ou garrafa de água.



Além de oferecer lazer e uma melhor qualidade de vida ao gonçalense, na APA o município também faz ações de reflorestamento, de educação socioambiental e de preservação ambiental. Através do projeto ASAS - Área de Soltura de Animais Silvestres, São Gonçalo recebe os animais silvestres resgatados, realiza o tratamento de reabilitação e depois os devolve à natureza.

Feira Agroecológica e Gourmet

A APA também recebe todo o primeiro domingo de cada mês a Feira Agroecológica e Gourmet. O evento promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da Subsecretaria de Áreas Verdes, leva à população frutas, verduras, produtos artesanais e variedade de comidas de produtores locais, além de cerveja artesanal, plantas ornamentais, artesanato e área gourmet.

Projeto Estudo Vivo

O programa Estudo Vivo, uma parceria entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Educação, proporciona a escolas e a grupos inscritos uma visita ao local aliada ao oferecimento de uma "aula" sobre a fauna e a flora da região. O programa de educação ambiental permite às crianças vivenciar, na prática, aquilo que aprendem na sala de aula sobre o meio ambiente.

Os grupos com alunos podem percorrer um roteiro acompanhado de biólogos e coordenadores, tendo acesso a informações ambientais através de "contação" de histórias. A escola que se interessar em participar do programa pode se inscrever através do e-mail projetoestudovivosg@gmail.com. Grupos de excursão com no mínimo 10 pessoas também podem se inscrever.

Serviço

A entrada para a Área de Proteção Ambiental de Maria Paula fica localizada na Rua Rigel Pacca Corrêa, no bairro de Maria Paula, em São Gonçalo. O local funciona todos os dias, das 6h às 17h. A entrada é gratuita e todos os públicos podem usufruir do centro de convivência, inclusive os pets! É possível chegar até o local a pé, de bicicleta e de automóveis. Há estacionamento no local.

Veja no Instagram, a dica cultural da última semana, clique aqui.