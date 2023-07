Após uma semana, Stênio Garcia recebe alta hospitalar

De acordo com esposa, problema não teve relação com cirurgia de harmonização - Foto: Reprodução

De acordo com esposa, problema não teve relação com cirurgia de harmonização - Foto: Reprodução

Depois de passar uma semana internado por conta de uma infecção, o ator Stênio Garcia, de 91 anos, recebeu alta hospitalar. A unidade de saúde onde ele estava internado, o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, informou, na tarde desta sexta-feira (07/07), que o ator já se recuperou do quadro de septicemia aguda e está em casa.

A informação foi confirmada pela assessoria do artista. Na última quinta (06/07), Stênio já havia usado seu perfil nas redes sociais para falar sobre seu estado de saúde. “Eu estou vivo e ontem já tiraram o acesso que estava na minha veia porque não tenho mais infecção. Continuo no hospital porque farei exames para pesquisar uma inflamação que está causando dores da cintura para baixo e iniciei o tratamento com cortisona”, comunicou.

Ele começou a atualizar seu estado de saúde pelas redes depois que rumores começaram a circular na internet de que o artista teria falecido. "Pessoas que me amam estão ligando chorando porque a internet é terra de ninguém e existem muitas pessoas do mal que soltam notícias mentirosas em busca de ibope. A mídia é ávida de notícias e notícias que até prejudicam as pessoas. Por que ficar matando as pessoas? Desejem saúde", disse.

Stênio foi internado no dia 1º de julho por conta da infecção. No hospital, ele esteve acompanhado da esposa, Marilene Saade, de 55 anos - que, inclusive, usou as redes sociais para desmentir boatos de que a infecção teria a ver com uma cirurgia estética realizada por ele em junho.

"Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial realizada há 1 mês", ela publicou no último domingo (02/07). No dia seguinte, na segunda (03/07), ela apagou a postagem. ainda não se sabe o que exatamente pode ter ocasionado o quadro septicemia.