Craque Neto tem celular roubado e leva pedrada no carro

O ex-jogador e comentarista esportivo José Ferreira Neto, o Craque Neto, relatou ter sido vítima de um assalto na última quarta-feira (05/07). Ele teve seu aparelho celular levado por um suspeito, que atingiu o carro onde estava com uma pedrada no vidro.

O caso aconteceu na cidade do Morumbi, em São Paulo. Segundo o relato do apresentador, ele estava em um carro parado no sinal vermelho do semáforo, junto de um colega, quando um homem chegou ao carro onde ele estava e quebrou o vidro da janela do passageiro.

Leia mais:



➣ Ex-lateral do Botafogo é preso por tentar matar o próprio irmão

➣ Viúva de Gal Costa é acusada de aplicar golpe em nome da cantora

Em seguida, o acusado tomou o telefone de Neto e fugiu. O ex-jogador conta que tentou segurar o braço do suspeito e chegou a sair do carro para correr, por alguns metros atrás do homem, mas não conseguiu deter o homem, que fugiu junto de um comparsa."



É uma rua curta e o semáforo demora muito. Eles roubam os carros que estão sem espaço para sair. Eles destroem, o vidro quebra inteiro e ele entra dentro. Quando entra, eu segurei ele. Eu pego ele pela blusa. Se eu pego ele, eu quebro os dentes dele", reclamou o apresentador. Os suspeitos ainda não foram identificados e a 34° DP (Vila Sonia)