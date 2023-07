Stênio Garcia é internado às pressas no Rio por infecção

O ator Stênio Garcia, de 91 anos, está internado desde o último sábado (01/07) por conta de um quadro agudo de septicemia, um tipo de infecção no sangue. Ele foi levado às pressas para o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após sentir fortes dores nos quadris e nas pernas.

A infecção generalizada é causada por uma bactéria no sangue. Segundo representantes do artista, ele segue respirando normalmente, apesar do quadro de dores, e, portanto, não precisou usar máscara de oxigênio. Stênio está sendo tratado com medicamento antibiótico intravenoso e teve uma leve melhora depois que o remédio começou a ser administrado.

As informações foram confirmadas pela assessoria do ator, que também informou que Stênio foi submetido a uma bateria de exames que incluiu tomografias de crânio, abdômen e pulmões. Segundo o Hospital, sua família não autorizou que a unidade informe os boletins médicos. Na unidade de saúde, o Bino de "Carga Pesada" é acompanhado pela esposa, a também atriz Marilene Saade (55).



Há algumas semanas, Stênio esteve entre os nomes mais pesquisados nas redes sociais e buscadores online por conta de uma cirurgia de harmonização facial que realizou recentemente. O resultado, apresentado ao público pela primeira vez ao vivo no programa "Fofocalizando", do SBT, repercutiu entre os internautas. Apesar da proximidade entre os eventos, não há indícios comprovados de que a infecção tenha alguma relação com a cirurgia estética.